تسريب معلومات جديدة عن هاتف Galaxy S10 Lite

كشف تقرير إخباري جديد عن الألوان التي سوف يأتي بها هاتف (جالاكسي إس10 لايت) Galaxy S10 Lite: النسخة المخففة من هاتف (جالاكسي إس10) الذي أطلقته شركة سامسونج في وقت سابق من العام الحالي.

وقال موقع (سام موبايل) SamMobile – المتخصص في أخبار الشركة الكورية: إن علم من مصادره بأن خيارات الألوان للجهاز – الذي يحمل رقم الطراز (إس إم – جي 770 إف) SM-G770F – تشمل: الأبيض، والأسود، والأزرق.

وكانت شركة سامسونج قد أطلقت هواتف (جالاكسي إس10) بأربعة ألوان: الأسود، والأبيض، والأزرق، والأخضر، إلى جانب لون خامس هو الأصفر لهاتف (جالاكسي إس10إي).

وأشار موقع (سام موبايل) إلى أنه لا يُعلم ما إذا كانت سامسونج سوف تُطلق هاتف (جالاكسي إس10 لايت) باللونين الأخضر، والأصفر في وقت لاحق، ومع ذلك؛ فسيكون من المثير للاهتمام أن تُطلق الشركة الهاتف باللون اللامع Aura Glow الذي تميز به هاتف (جالاكسي نوت 10). ومن الممكن أن ترغب سامسونج في الحفاظ على ذلك اللون حصريًا لهواتفها الرائدة.

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وذكر الموقع أنه من المتوقع أن يقدم هاتف (جالاكسي إس10 لايت) – وهو اسم غير نهائي – المواصفات ذاتها التي سوف يأتي بها هاتف (جالاكسي أي91) Galaxy A91، وذلك فيما يتعلق بالعتاد. بما في ذلك: شاشة من نوع (أولد) OLED بقياس 6.7 بوصات وبدقة Full HD+، ومعالج من نوع (كوالكوم سنابدراجون 855)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 واط.

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أما الكاميرات، فقد يقدم الهاتف ثلاث كاميرات بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 12 ميجابكسل لكاميرا التصوير العريض، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل المخصصة لتصوير العمق. والكاميرا الأمامية قد تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

يُشار إلى أن موقع (سام موبايل)، كان قد أفاد حصريًا في وقت سابق بأن سامسونج تعمل أيضًا على نسخة مخففة من هاتفها الذكي (جالاكسي نوت 10) – وسيحمل اسم (جالاكسي نوت 10 لايت). ولا يُعلم عن مواصفاته الشيء الكثير، باستثناء أنه سوف يتوفر بثلاثة ألوان: الفضي، والأسود، والأحمر.