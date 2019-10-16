شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن بذل الفضاء الجديدة لاستكشاف سطح القمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا الأمريكية عن بدل فضاء جديدة مصممة خصيصا لمهام استكشاف سطح القمر في غضون خمس سنوات، وكذلك عند الطيران للإقلاع والهبوط، حيث أطلقت الوكالة بدل الجيل التالي التي سيرتديها طاقم بعثة Artemis إلى القمر.



بدلة الفضاء ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عرضت وكالة الفضاء الأمريكية بدلة كاملة لأنشطة خارج المركبات على سطح القمر وبدلة طيران للعبور في المدار، وتوفر البدل إمكانية الحركة والمرونة عند استكشاف السطح القمرى.

بدلة قضاء ناسا وستتمتع النساء والرجال في مهمة Artemis بمزيد من الحرية في التحرك مع التصميم الجديد لناسا، حيث يُطلق على النموذج الذي تم تصنيعه للسماح للطاقم باستكشاف السطح بشكل أفضل "xEMu" ويبدو مشابهاً للغاية لمعدات الفضاء التقليدية، ولكنه مصمم بتقنية حديثة. Advertisements

بدلة الفضاء الجديدة كما سيكون رواد الفضاء قادرين على المشي فعليًا، مع منحهم القدرة على الانحناء والتقاط الأشياء فوق رؤوسهم، كما سيكون لكل بدلة زوج من القفازات التي توفر حركة الإصبع، وقد تم تطوير البدلة لتحمل درجات حرارة التجمد على سطح القمر.



مرونة بدلة الفضاء

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