شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الفاتيكان يطلق سوارا ذكيا جديد لحث الصغار على الصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأمل الفاتيكان فى اجتذاب صغار السن المتعلقين بالأجهزة التكنولوجية إلى الكنيسة الكاثوليكية من خلال إطلاق جهاز ذكى جديد يحمل اسم Click to Pray eRosary، وهو جهاز يمكن ارتداؤه ومتصل بتطبيق على الهواتف الذكية ويتم تنشيطه عن طريق وضع علامة الصليب.



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ووفقا لموقع engadget البريطانى، يتكون الجهاز - الذى يمكن ارتداؤه كسوار - من 10 حبات من العقيق الأسود متتالية، بالإضافة إلى "صليب ذكي" لتخزين البيانات، وبمجرد التنشيط، يمكن لمرتديه اختيار مسبحة الصلاة أو التأمل، ويعرض الجهاز التقدم خلال كل صلاة يقوم بها المستخدم.

ويقول الفاتيكان إن الجهاز مصمم كأداة تعليمية قائمة على التكنولوجيا لتعلم "كيفية صلاة من أجل السلام فى العالم"، ويتميز التطبيق بمحتوى دينى شخصي، بالإضافة إلى معلومات تتبع صحية يتم الحصول عليها من السوار، وهو معروض للبيع الآن مقابل 99 يورو.