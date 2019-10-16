تعرف على مميزات و عيوب Google Pixel 4 مع السعر و المواصفات

اعلنت شركة جوجل عن هاتفها الرائد الجديد Google Pixel 4 بنسختيه في مؤتمرها السابق يوم 15 اكتوبر لعام 2019. الهاتف يأتي بمواصفات ممتازة كهاتف لعام 2019. و يحمل العديد من التغييرات عن النسخة السابقة من الهاتف. ماذا يميز بكسل 4؟. ما مواصفاته؟. و ما العيوب التي يمتلكها. هذا ما سنعرضه في هذا المقال. لكلا النسختين من الهاتف. النسخة صغيرة الحجم و النسخة كبيرة الحجم بإسم XL. فتابع القراءة.

مواصفات Google Pixel 4 و Pixel 4XL

Google Pixel 4 Google Pixel 4XL المعالج Qualcomm Snapdrgon 855 دقة تصنيع 7 نانو متر ثماني النواة (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) الشاشة بحجم 5.7 بوصة من نوع P-Oled و بدقة 1080×2160 بحجم 6.3 بوصة من نوع P-Oled و بدقة 1440×2340 مزايا الشاشة معدل تحديث 90Hz دعم DCI-P3 100% و HDR دعم Always on Display ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB بسعة 6GB او 8GB ذاكرة التخزين بسعة 64GB او 128GB بسعة 128GB او 256GB من نوع UFS3.0 الكاميرا الخلفية مزدوجة العدسة الأساسية بدقة 12.2MP و فتحة f/1.7 الكاميرا الثانية بدقة 16MP و فتحة f/2.4 من نوع Telephoto الكاميرا الامامية كاميرا اساسية بدقة 8MP و فتحة f/2.0 كاميرا TOF البطارية بحجم 2800mah بحجم 3700mah سرعة الشحن دعم الشحن السريع بقدرة 18Watt مميزات اخرى دعم مقاومة الماء و الغبار بشهادة IP68 الهاتف محمي بطبقة زجاج Corining Gorilla Glass 6 السماعات Stereo دعم Qi Wireless Charging

مميزات Google Pixel 4

الكاميرا

كما اعتدنا من Google فإنك ان اطلقت على الكاميرا لفظ كاميرا جيدة فإنك تقلل من امكانياتها. كاميرات الهواتف الجديدة لم تخب ظن اي مستخدم للهاتف و التطوير الذي تقوم به جوجل في الكاميرات الخاصة بها يعطي اداء تصوير لا يتفوق عليه هاتف الا بصعوبة. و في المؤتمر ابرزت الشركة تطوراً هائلاً في الكاميرا. و بما ان التحديثات في الكاميرا كثيرة فسنقسمها الى عدة اجزاء. مع العلم بوجود تحديث جديد للكاميرا قريباً لتحسينها. سنناقشه في مزايا الكاميرا ايضاً

Live HDR+

كانت من مزايا الكاميرا الهائلة هي ميزة الـHDR+ التي تتيح لك التقاط صور بأعلى تفاصيل ممكنة و بتعديل الـDynamic Range حتى تخرج الصورة بدون اي تشويش او Noise. حظت هذه الميزة على اهتمام العديد من المستخدمين لدرجة ان المطورين عملوا على تعديل تطبيق الكاميرا الخاصة بجوجل لتفعيل هذه الميزة على اجهزة اندرويد المختلفة. و قد نجحت بالفعل في تحسين معالجة الصور و خروج الصور العديدة بشكل افضل من المعالجة الإفتراضية لكل هاتف. في الهاتف الجديد صار يمكنك تشغيل هذه الميزة بإستخدام الذكاء الإصطناعي ستعرض لك الكاميرا الشكل النهائي للصورة قبل التقاطها. حتى تحدد وضع التصوير الأنسب كل مرة

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وضع الـPortrait

قامت جوجل بتحسين وضع الـPortrait في الكاميرا الخاصة بها بشكل كبير. منذ اطلقت الشركة هذا الوضع في هاتف بكسل 2 و هو يجذب انظار كل المستخدمين على كمية الإهتمام بالتفاصيل. و دقة تحديد العناصر التي تريد التركيز عليها. في هذا العام قامت الشركة بتطوير الوضع ليستطيع تحديد تفاصيل الشعر او فرو الحيوانات لتكون ضمن الأجزاء و العناصر التي يتم التركيز عليها. مع اضافة توزيع الضوء بجودة كاميرات الـDSLR المحترفة

Night sight

هذه الميزة بدأت مع جهاز بكسل 3. و كم احبها من جودة الصور الي تلتقطها. هذه الميزة تجعلك تلتقط صوراً هائلة التفاصيل في اصعب الاضائات. و اسوأها عن طريق زيادة المدة الزمنية التي يمكن للغالق ان يستمر في تجميع الضوء لتخر ج الصورة بأفضل ما يمكن. لكن في بكسل 4 اختلف الأمر قليلاً. فزادت قدرة هذه الميزة على التقاط اصعب الصور. يمكنك التقاط صور لا تلتقط الا بكاميرات DSLR بهذا الهاتف. حيث ان هذه الميزة تستطيع فتح الغالق لمدة زمنية تساوي 4 دقائق. 4 دقائق كاملة يقوم الهاتف بتجميع و توزيع الضوء ليخرج لك بصورة محترفة صعبة الحصول عليها. مع استخدام الذكاء الإصطناعي في تثبيت الصورة. يستحسن ان تستعمل حامل للهاتف من اجل هذه الميزة

تحديث جديد قادم

لازالت هناك مشكلة تواجه الهاتف في التصوير. و هي التفاوت في درجات الـDynamic Range بين اكثر من مشهد و اكثر من اضائة. لنقل بأن الصورة التي ستلتقطها تحتوي على عدة عناصر مضيئة. و في الليل ليس في النهار. فإن العناصر المضيئة ستكون هي القمر و اضائات موجودة في المدينة التي تقوم بالتصوير فيها. المشكلة هنا في اختلاف الـDynamic Range بين مستويات الإضائة الخاصة بهذه الصورة. الهاتف لازال لا يستطيع التعامل مع هذا التفاوت. لذلك فإن الشركة قد اعلنت عن صدور تحديث آخر قريباً من شأنه تحسين هذه الحالة و التعامل الجيد مع اختلاف الـDynamic Range الخاص بالهاتف.

الأداء

بإستخدام معالجات Qualcomm snapdragon 855 فإنك تتوقع اداء قوي جداً من الهاتف. و هذا ما حدث. استعمال معالج قوي من Qualcomm مع استعمال واجهة النظام الخام بدون اي اضافات تعطيك قوة اداء عالية و حرية في استعمال اي تطبيقات تحتاجها. و لذلك فإن هاتف بكسل 4 من الهواتف ذات الأداء المتميز جداً. و الذي يتوقع ان يكون ادائه مع الألعاب المختلفة و القوية ممتازاً. لكن على كل حال لا يمكن الحكم على الاداء مبكراً. فلننتظر التجربة اولاً حتى يمكن الحكم على الهاتف بشكل كامل.

الشاشة

هذا العام تجددت شاشة البكسل 4 بشكل رائع. شاشة من نوع P-Oled لإضائة قوية و سطوع عال. مع الإحتفاظ بأعلى جودة الوان ممكنة. و لكن المميز بها هو معدل تحديث الشاشة. بمعدل تحديث 90Hz تعدك الشاشة بتقديم تجربة سلسة جداً من الشاشة. كما فعلت OnePlus في هواتف OnePlus 7 Pro و OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro فإن الشاشة بمعدل التحديث العال هي اضافة قوية لأي هاتف محمول. و تعطي تجربة ممتازة لأي هاتف محمول

مشروع Soli

مشروع Soli هو مشروع يعتمد على الرادار من اجل تحسس الحركة القريبة منه. فكرة الرادر عوماً هي ارسال موجات و استقبالها عندما ترتد من على حائل. و هذا ما يقوم به Soli حيث انه يلتقط اي اشارة ليدك فوق الحساسات و يربطها بأوامر عديدة على الهاتف. هل تتذكر هواتف Samsung قديماً؟ كانت تحتوي على نفس الميزة و لكن تحت اسم Air Gestures. في الحقيقة فإن Soli يعتبر ابداعاً من Google لأن المشروع بدأ في عام 2015 كصندوق كبير الحجم و المساحة لا يمكن وضعه داخل هاتف محمول. لكن الشركة قد قامت بتصغيره ليصبح صغيراً بما فيه الكفاية ليتم وضعه في الحافة العلوية في الشاشة. لكن هذه الميزة لا اريد ذكرها كميزة فقط. بل هي عيب كان يمكن الإستغناء عنه مقابل اي تحسينات اخرى في الهاتف. كمثال هو تكبير البطارية. و في نفس الوقت Soli كان موجوداً بشكل آخر في هواتف Samsung و لم يكن احد يستعمله. فلماذا تتوقع Google ان يتم استعماله الآن ؟

عيوب Google Pixel 4

البطارية

يمكن ان نقول ان البطارية من العيوب في حالة النسخة العادية فقط. في نسخة الـXL لن يكون هناك تأثير كبير جداً من البطارية. بطارية بسعة 2800mah لن تتحمل الشاشة بمعدل التحديث العال. بل إنها لن تتحمل حتى اي تطبيقات على الهاتف. نحن في عام 2019 و الهواتف الذكية صارت تقترب من تحقيق مصطلح بطارية يوم كامل. لكن في النسخة العادية من بكسل 4 فإن الهاتف لا يستطيع تحقيق هذا المصطلح بسبب سعة البطارية المنخفضة. و لكن لنرى تجربة المستخدمين اولاً و ماذا سيكون رأيهم حول اداء بطارية الهاتف

التصميم

نحن في نهايات عام 2019. سياسة التصميم في عام 2019 تختلف عن 2018 و 2017. سياسة التصميم هذا العام تبحث عن الشاشات الكاملة بشكل كبير. و تصغير الحواف بأكبر شكل ممكن. استطاعت Google هذا العام خلق حواف متناسبة مع بعضها البعض في جانبي الهواتف و اسفله. و لكن الحافة العلوية تعود لعام 2017 او 2016. كبيرة للغاية بشكل مبالغ به. نعم هي تحتوي على مشروع Soli بها و نعم هذه تقنية اهتمت بها Google و كما ذكرت انها ابداع من Google. لكن كما ذكرت ايضاً بانها كتقنية كان هناك ما يشبهها في هاتف آخر. لكن لم يكن يستعملها احد لأنها ليست مفيدة للغاية. و الآن اهميتها في Google Pixel 4 هي فتح الهاتف عن طريق الـface unlock لعدم وجود حساس لبصمات الأصابع في الهاتف

عيوب اخرى

لا يوجد مدخل سماعات 3.5mm

لا يوجد مدخل ذاكرة خارجية

الهاتف هو هاتف Flagship لعام 2019 و يصدر بذاكرة 64GB

لا يوجد حساس بصمة الإعتماد على الـface unlock في الحماية

دعم الشحن السريع بقدرة 18Watt فقط رغم تواجد قدرات شحن اعلى و اسرع

السعر

اعلنت الشركة عن سعر الهاتف بتسعير جيد. و هو متوفر للطلب المسبق الآن عن طرؤق متجر الشركة. سعر النسخة الصغيرة بسعة 64GB هو 800$. و السعر يبدو عادلاً -بغض النظر عن السعة الصغيرة- و كهاتف ضمن فئة الـFlagship فإن السعر جيد نظراً لأن كل اجزة الـFlagship الآن تخطت اسعارها الـ1000$. و هذا يعطي افضلية للبكسل عن باقي الأجهزة لأنك تحصل على هاتف بتوليفة جيدة بسعر ابسط بعض الشئ. و لكن هناك مشكلة صغيرة. بأن هاتف OnePlus 7T Pro موجود في نفس الفئة السعرية. فهو بسعر 770$. و يحمل معالج افضل و بطارية احسن و كاميرا بزواية تصوير متعددة. فلا ينقصه غير معالجة الصور الخاصة بـGoogle لتصبح كاميرته افضل بكثير. و هذا متاح من المطورين بدون مشاكل. فلماذا سأختار البكسل في وجود OnePlus ؟

من موقعنا عن Google Pixel 4