تكنولوجيا: هاتف Pixel 4 لا يدعم تخزين الصور بجودة العرض الأصلية في تطبيق صور جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت جوجل مؤخراً كلاً من هاتفي Pixel 4 وPixel 4XL في فعاليات مؤتمرها الذي عقد في نيويورك، حيث جاء الإصدار الرئيسي بسعر 799 دولار، إلا أن جوجل لا تقدم ميزة تخزين الصور بجودة العرض الأصلية في تطبيق صور جوجل للإصدارات الجديدة.

جاءت هواتف Pixel من جوجل بنقطة تسويق رئيسية للمستخدمين في ميزة تخزين الصور بجودة العرض الأصلية للصور في تطبيق صور جوجل بشكل مجاني، إلا أن جوجل تقدم إصدارها الجديد Pixel 4 دون هذه الميزة.

ولقد ظهرت صفحة Pixel 4 بملاحظة تشير إلى تخزين غير محدود للصور في تطبيق صور جوجل بأعلى جودة، أي لن يتم تخزين الصور بجودة العرض الأصلية كما في السابق.

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يذكر أن جوجل تقدم كلاً من هواتف Pixel 4 وPixel 4XL بالعديد من التقنيات مع خوارزمية جديدة في تطبيق الكاميرة، لذا فإن توقف جوجل عن دعم التخزين المجاني بجودة العرض الأصلية قرار غير متوقع من عملاق البحث.

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