Huawei تُحدد موعد وصول الهاتف Huawei Enjoy 10

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Huawei النقاب عن الهاتف Huawei Enjoy 10 Plus في الشهر الماضي مع شاشة خالية من القطع وثلاث كاميرات في الخلف. والآن علمنا أنه سيتم الكشف رسميًا عن الهاتف Huawei Enjoy 10 العادي في اليوم 18 أكتوبر.

لجأت شركة Huawei إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لتُعلن أنها ستقوم بإطلاق 10 منتجات جديدة يوم الجمعة المقبل. لم تذكر الشركة بصراحة الهاتف Huawei Enjoy 10، ولكن المنشور يتضمن صورًا لهاتف ذكي يشبه الهاتف Huawei Enjoy 10 الذي رأيناه في وقت سابق من هذا الشهر، مما يشير إلى وصول هذا الهاتف في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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ووفقا للمعلومات التي تم رصدها في وقت سابق على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فسوف يأتي الهاتف Huawei Enjoy 10 مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.59 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710 بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.





وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا الهيئة الصينية كذلك أن الهاتف الجديد سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في الثقب المتواجد في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فالمعلومات التي بحوزتنا اليوم تكشف لنا كذلك أن هذا الهاتف سيضم أيضًا بطارية بسعة 3900mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C، وسيعمل بنظام Android 9 Pie.