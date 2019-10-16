صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في شبيه نتفليكس للصور Scopio مع خصم 98%

اشترك مدى الحياة في موقع Scopio للصور ــ Scopio Authentic Stock Photography: Lifetime Subscription.

توفر لك هذه الصفقة وصول غير محدود إلى مكتبة صور هائلة عالية الجودة.

استخدم الصور بدون رسوم.

الوصول إلى الصور الجديدة التي تُضاف إلى الموقع كل يوم.

يوفر لك نطاقًا واسعًا من خيارات الصور للاختيار من بينها.

تتضمن هذه الخطة التراخيص القياسية Standard والممتدة Extended.

طبيعة الاستخدام: الشخصي والتجاري.

مصورين ومبدعين موهوبين من أكثر من 160 دولة حول العالم.

هذه الخطة متاحة فقط للعملاء الجدد.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1740 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

سواء كنت تقوم بتصميم موقع على الإنترنت أو ترسل رسائل بريد إلكتروني للتسويق، أو تدير مدونة، فستحتاج إلى الصور المناسبة لجذب جمهورك، ولكن التقاط الصور يتطلب جهدًا كبيرًا، ويستهلك الكثير من الوقت، وهذا ما يجعل الصور غير محفوظة الحقوق خيارًا رائعًا.

الطريقة التقليدية التي يلجأ لها الكثيرون هي الوصول إلى الخدمات التي توفر مكتبات الصور أونلاين، ولكن العديد من هذه الخدمات تتقاضى رسومًا شهرية باهظة الثمن، أو رسوم لكل صورة.

لحسن الحظ؛ يمكنك زيادة الإنتاجية، وتوفير الوقت من خلال الاشتراك مدى الحياة في موقع Scopio للصور الذي يوفر لك عددًا لا يحصى من الصور العالية الجودة، والتي ألتُقطت بواسطة مصورين محترفين مع خصم 98%.

عادة ما يصل سعر الاشتراك في Scopio إلى 1740 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الاشتراك فيه مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعر الاشتراك المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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Scopio هي مكتبة صور تتوسع باستمرار وتتميز باحتوائها على أعمال مصورين موهوبين من 160 دولة حول العالم، ويتلخص هدف Scopio في توفير صور فوتوغرافية أصلية تتيح للمستخدمين إضفاء الطابع الإنساني على قصصهم، بالإضافة إلى دعم المصورين والمبدعين الموهوبين حول العالم.

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تتيح لك هذه الصفقة الوصول غير المحدود إلى مكتبة صور هائلة عالية الجودة، واستخدام الصور بدون رسوم، كما تتضمن هذه الخطة التراخيص القياسية والممتدة (Standard and Extended Licenses)، بحيث يمكنك استخدامها في كل مكان بما في ذلك: رسائل البريد الإلكتروني، وصفحات الويب، وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، والوسائط المطبوعة، والإعلانات، وغيرها.

أفضل ما في الأمر هو أن مكتبة Scopio الهائلة تستقبل صورًا جديدة يوميًا، لذا سيبقى المحتوى مُحدث دائمًا، وكل الصور جاهزة للاستخدام الشخصي، والتجاري وخالية من حقوق الملكية تمامًا، مما يعني أنك تدفع مرة واحدة فقط للتسجيل والوصول إلى المكتبة بأكملها.

يقوم Scopio بتصنيف الصور حتى يسهل عليك العثور على ما تبحث عنه، حيث يوجد بعض الفئات الرئيسية التي يمكنك البحث فيها و تشمل: الطبيعة، والموضة، والسفر، والشواطئ، والأعمال التجارية، والصحة والجمال، والطعام، والمدن، وقسم لوسائل التواصل الاجتماعي، وقسم للمواقع، وغير ذلك الكثير.

الحصول على الصفقة: من هنا.