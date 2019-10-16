شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديفيد ماركوس يدافع عن مشروع فيس بوك "ليبرا" بعد انسحاب الشركاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فيس بوك فى وضع دفاعى بعد أن تخلت مجموعة كبيرة من الشركات الكبرى عن مشروع عملة التشفير الخاصة Libra خلال الأسبوع الماضي، وفى مقابلة مع Yahoo Finance، دافع ديفيد ماركوس رئيس مشروع ليبرا عنه، وأصر على أن العملة المشفرة ليست فى خطر على الإطلاق، بينما أقر بأن المشروع ستكون أكثر صعوبة فى المستقبل.
وأخبر "بلومبرج" أنه يحترم تمامًا حقيقة أن تلك الشركات وهؤلاء القادة يتحملون مسؤولية تجاه مساهميهم وأصحاب العمل وأصحاب المصالح، وقال إن المشروع "سيمضى قدماً"، وأكد من جديد الخطة التى ستضم إليها "جمعية ليبرا"، وهى مجموعة من الشركات المهتمة بتطوير عملة التشفير فى ليبرا، وتضم 100 عضو.
وتأتى تعليقات ماركوس بعد أن تخلى الآن سبعة من الأعضاء المؤسسين للرابطة البالغ عددهم 28 عضوًا، بما فى ذلك الكبار مثل PayPal و Visa و Mastercard و eBay و Stripe. كما قامت كل من منصة الدفع عبر الإنترنت فى أمريكا اللاتينية Mercado Pago وشركة Travel Holdings الأمريكية بقطع العلاقات.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ديفيد ماركوس يدافع عن مشروع فيس بوك "ليبرا" بعد انسحاب الشركاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.