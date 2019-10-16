شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديفيد ماركوس يدافع عن مشروع فيس بوك "ليبرا" بعد انسحاب الشركاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فيس بوك فى وضع دفاعى بعد أن تخلت مجموعة كبيرة من الشركات الكبرى عن مشروع عملة التشفير الخاصة Libra خلال الأسبوع الماضي، وفى مقابلة مع Yahoo Finance، دافع ديفيد ماركوس رئيس مشروع ليبرا عنه، وأصر على أن العملة المشفرة ليست فى خطر على الإطلاق، بينما أقر بأن المشروع ستكون أكثر صعوبة فى المستقبل.

وأخبر "بلومبرج" أنه يحترم تمامًا حقيقة أن تلك الشركات وهؤلاء القادة يتحملون مسؤولية تجاه مساهميهم وأصحاب العمل وأصحاب المصالح، وقال إن المشروع "سيمضى قدماً"، وأكد من جديد الخطة التى ستضم إليها "جمعية ليبرا"، وهى مجموعة من الشركات المهتمة بتطوير عملة التشفير فى ليبرا، وتضم 100 عضو.

Advertisements

وتأتى تعليقات ماركوس بعد أن تخلى الآن سبعة من الأعضاء المؤسسين للرابطة البالغ عددهم 28 عضوًا، بما فى ذلك الكبار مثل PayPal و Visa و Mastercard و eBay و Stripe. كما قامت كل من منصة الدفع عبر الإنترنت فى أمريكا اللاتينية Mercado Pago وشركة Travel Holdings الأمريكية بقطع العلاقات.