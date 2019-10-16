سوني تطلق تنسيق الصوت 360 درجة هذا الخريف

أعلنت شركة سوني اليابانية عن إطلاق تقنية الصوت الغامر الجديدة المسماة 360 Reality Audio في أواخر الخريف مع العديد من الشركاء، وذلك بعد أن ظهرت التقنية لأول مرة في معرض CES.

وتحاول سوني بشكل أساسي إعادة خلق تجربة الاستماع إلى الموسيقى الحية باستخدام تقنية 360 Reality Audio عبر تنسيق صوتي مكاني مستند إلى الكائنات يضع عناصر مختلفة من مقطوعة موسيقية حول المستمع في بيئة كروية افتراضية.

وجرى تصميم التجربة لتكرار الموسيقى الحية، بما في ذلك أصوات الآلات والغناء القادم من اتجاهات مختلفة، وأوضحت سوني أنه سيكون هناك زهاء ألف أغنية متوفرة بتقنية الصوت الغامر 360 Reality Audio عند الإطلاق.

ويمكن الوصول إلى تلك الأغاني من خلال خدمات Tidal و Amazon Music HD و Deezer و nugs.net على أندرويد و iOS.

وبحسب الشركة، يمكن الاستماع إلى الملفات عبر أي سماعات رأس، مع تقديم سماعات الرأس من سوني لتجربة مخصصة، لكن ليس من الواضح كيف ستعمل التقنية على أنواع مختلفة من سماعات الرأس.

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وسيكون بإمكان المستخدم اختيار المكان الذي يتم فيه تشغيل آلة موسيقية في حقل صوت يحيط به تمامًا لتأتي الموسيقى من كل اتجاه، وتقول الشركة: إن التنسيق يدعم الصوت العالي الدقة، إلا أنه سيتم طرحه في البداية بجودة على مستوى البث.

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وتعاونت سوني مع LiveNation لتقديم 100 تسجيل حفل موسيقي من أمثال CHARLI XCX و Kodaline، وحولتها إلى التنسيق الجديد.

كما تستفيد الشركة من الموسيقى والأغاني الصادرة عن علامتها التجارية، إلى جانب تعاونها مع Universal و Warner و Live Nation من أجل إضافة المزيد من المحتوى.

وأوضحت سوني أن تقنية 360 Reality Audio هي دليل على أن الابتكار لا يتوقف أبدًا، وعقدت الشركة اليابانية شراكة مع أمازون وجوجل لتقديم محتوى 360 Reality Audio على أجهزة Echo Studio و Chromecast.

وتتطلب مكبرات الصوت الأخرى جهاز فك تشفير الصوت Reality Audio 360 من سوني إلى جانب وحدات مكبرات صوت متعددة وتكنولوجيا معالجة الإشارات.

ومن المفترض أن تكون ملفات 360 Reality Audio متوافقة مع معيار MPEG-H 3D Audio المفتوح المصدر، وتعمل سوني أيضًا مع Fraunhofer IIS، والتي ساعدت في تطوير صوت Ambeo 3D من Sennheiser لضمان التوافق.