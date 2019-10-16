أرشيف الإنترنت يضيف الآلاف من ألعاب MS-DOS

أعلن مشروع أرشيف الإنترنت Internet Archive عن إضافة أكثر من 2500 لعبة من ألعاب MS-DOS القابلة للعب إلى مكتبته، مما يمثل أهم إضافة للألعاب في أرشيف الإنترنت منذ عام 2015.

وقدم أرشيف الإنترنت ألعاب MS-DOS لأول مرة في عام 2015، لكن تمت إضافة القليل من الألعاب الجديدة منذ ذلك الحين، بما في ذلك بعض الأسماء الكلاسيكية، إلى جانب ألعاب منتجة حديثًا بشكل مستقل.

وفي حال كنت من محبي لعب ألعاب MS-DOS القديمة من التسعينيات، مثل 3D Bomber و Zool و Alien Rampage، فقد أصبح بإمكانك الآن إعادة لعبها مع آخر تحديث من أرشيف الإنترنت.

وتشمل الإضافات الجديدة ألعاب كلاسيكية منسية، مثل Wizardry: Crusaders of the Dark Savant و Princess Maker 2 و Microsoft Adventure، وهي عبارة عن إعادة تسمية لمغامرات Colossal Caves.

وتشمل الألعاب مجموعة كبيرة من التجارب المبكرة والغريبة والنهايات التي يجب أن تكون رائعة لاستكشافها بالنسبة للمؤرخين والتكنولوجيين ومصممي الألعاب واللاعبين على حد سواء.

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ويشتمل منشور المدونة الذي يعلن عن الإضافات على توضيح بأنه لن يتم تشغيل جميع الألعاب بالسرعة التي قد يرغبها المرء، ولا يتوفر دليل وكتيبات لجميع الألعاب.

ويوضح جيسون سكوت Jason Scott، منظم برامج أرشيف الإنترنت، أن تشغيل بعض الألعاب قد يكون صعبًا لأنها مصممة من أجل أجهزة محددة للغاية وإعدادات محدد للغاية.

ويحرص سكوت على الإشارة إلى أنه أصبح بالإمكان اليوم لعب هذه الألعاب بسبب العمل الشاق الذي أداه مشروع eXoDOS، وهو محاولة لتصنيف كل لعبة تم تطويرها لمنصة DOS و PC Booter والحصول عليها وجعلها قابلة للعب.

ويسعى مشروع eXoDOS للعثور على وسائط أصلية، واسترجع حتى الآن 7000 لعبة، وكلها أصبحت قابلة للعب باستخدام مزيج من Dosbox و ScummVM.

يذكر أن أرشيف الإنترنت Internet Archive يعد بمثابة مكتبة رقمية غير هادفة للربح توفر وصولًا مجانيًا إلى الإصدارات الرقمية من الكتب والأفلام والألعاب والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى 384 مليار صفحة ويب مؤرشفة.