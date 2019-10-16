برنامج مهارات من جوجل يضيف دروسًا جديدة

أطلق برنامج مهارات من جوجل مؤخرًا مجموعة جديدة من الدروس والوحدات التعليمية حول مفهوم التطوير الوظيفي استنادًا لطلبات أخذت بعين الاعتبار من المتدربين في العالم العربي.

وتشمل التحديثات إضافة سبع وحدات تعليمية مجانية باللغة العربية.

قائمة الدروس الجديدة مع الشرح:

اكتساب الثقة من خلال الترويج للذات : نبذة عن مفهوم الترويج للذات ومدى صعوبته، وبعض النصائح العملية حول كيفية زيادة الثقة بالنفس واكتشاف الذات. الحصول على وظيفة الأحلام : التعرف على طريقة إنشاء سيرة ذاتية مناسبة والاستعداد لمقابلات العمل من أجل الحصول على وظيفة الأحلام . مقدمة عن استخدام التكنولوجيا بشكل صحي : التعرف على كيفية تطوير عادات صحية وسليمة أثناء استخدام التكنولوجيا. التواصل الفعّال : تسمح هذه الدورة التدريبية المجانية المتدربين ببناء شبكة وعلامة تجارية خاصة على الإنترنت وعلى أرض الواقع. مقدمة عن اتصالات الأعمال : الكتابة في مجال الأعمال هي أي وسيلة اتصال مكتوبة تستخدم ضمن سياق مهني بحت إذ يمكن أن تكون على هيئة بريد إلكتروني أو مذكرة أو عرض تقديمي أو تقرير، ويستفيد المتدرب في هذه الدورة التدريبية المجانية من بعض النصائح والتوجيهات التي من شأنها المساهمة في التواصل في بيئة العمل بشكل مباشر وسهل وواضح. مشاركة الأفكار من خلال التصميمات وسرد القصص : توفر هذه الدورة التدريبية مجموعة من الأدوات التي تساعد في تنظيم الأفكار ومشاركتها بشكل فعال، ويشمل المحتوى التعليمي الاستفادة من القصص المصورة والخرائط الذهنية والصور وسرد القصص للتمكن من جذب الجمهور. فن التحدث أمام الجمهور : لا تقتصر مهارات الخطابة العامة على فئة معينة من الناس، إذ يمكن لأي شخص أن يتعلمها، وتركز هذه الدورة التدريبية المجانية على بعض لغات الجسد المهمة التي يمكن استخدامها عند إلقاء خطاب عام وخطوات التحضير اللازمة لتقديم خطاب يناسب الجمهور.

وقد أطلقت جوجل في شهر أبريل الماضي منصة تعليمية مجانية لتعليم المهارات الرقمية الأساسية، بعنوان مهارات من جوجل، وبعد مضي سنة ونصف على البرنامج، وصل عدد المتدربين إلى أكثر من 350 ألف متحدث عربي من حول العالم (50 في المئة من الإناث)، قضوا أكثر من 800 ألف ساعة على المنصة الرقمية.

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وبلغت الفئة العمرية 25-34 النسبة الأكبر بين المشتركين، وقد تصدرت جمهورية مصر العربية العدد الأكبر من المشتركين في البرنامج.

وتبين من خلال دراسة أجرتها شركة Ipsos في المنطقة أن 15 في المئة من المتدربين استطاعوا الحصول على وظيفة جديدة، وطور نحو 20 في المئة وظيفتهم بسبب المهارات الرقمية الأساسية التي تعلموها من خلال البرنامج.