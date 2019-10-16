هواوي: ارتفاع إيرادات الربع الثالث بالرغم من الحظر الأمريكي

أوضحت شركة هواوي، أكبر شركة لبيع معدات الاتصالات في العالم وأكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في الصين، أن إيراداتها في الربع الثالث نمت بنسبة 26.7 في المئة على أساس سنوي إلى 209.5 مليار يوان (29.6 مليار دولار أمريكي) بالرغم من الحظر الذي فرض في شهر مايو ومنعها من شراء المكونات الأمريكية و البرمجيات.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 610.8 مليار يوان (86 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بزيادة قدرها 24.4 في المئة على أساس سنوي، حسبما ذكرت هواوي، وبلغ هامش صافي الربح 8.7 في المئة، دون تغيير عن الأشهر الستة الأولى.

وكان نمو إيرادات هواوي بنسبة 24.4 في المئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019 أسرع من نسبة 23.2 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2019، لكنه يشكل تراجعًا عن معدل النمو 39 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام.

وقالت الشركة التي تتخذ من شنتشن مقراً لها، والتي تركز على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية: إنها حققت أعمال مستقرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

وامتنعت هواوي عن الكشف على أرقام الإيرادات المنفصلة لقطاعات الأعمال الرئيسية الثلاثة للمستهلكين وشركات الاتصالات والشركات.

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وتواصل الشركة الصينية معاناتها مع الحظر التجاري الأمريكي، وذلك بالرغم من قرار واشنطن في شهر أغسطس بمنحها مهلة أخرى لشراء المكونات الرئيسية من شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقال مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، Ren Zhengfei، في شهر يونيو: إنه يتوقع أن تقلل العقوبات الأمريكية من إيراداتها بنحو 30 مليار دولار أمريكي على مدار العامين المقبلين، مما يقضي على نمو عملاقة الشبكات.

وأوضح مؤسس الشركة في ذلك الوقت أن مبيعاتها ستظل راكدة عند ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي في عامي 2019 و 2020، لكن أحدث أرقام نمو الإيرادات للربع الثالث تتعارض مع تلك التصريحات السابقة.

وقالت الشركة: إن الهواتف الذكية، التي تمثل أكثر من نصف إيراداتها، شهدت زيادة في الشحنات العالمية بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 185 مليون وحدة في الأرباع الثلاثة الأولى، دون تقديم أرقام للربع الثالث وحده.

وأوضحت هواوي أنها وقعت أكثر من 60 عقدًا تجاريًا لشبكات الجيل الخامس على مستوى العالم حتى الآن، مضيفة أنها شكلت تحالفات للشبكات وقواعد للابتكار الصناعي مع عدد من الشركاء العالميين لتمكين الابتكار المستمر بين مشغلي الاتصالات.

ووفقًا لبيان الشركة، فقد ساعدت هواوي أكثر من 700 مدينة على تسريع رقمنة المرافق الحكومية والمرافق العامة والتمويل والنقل والطاقة الكهربائية، في حين أن ما يقرب من نصف أكبر 500 شركة في العالم تستخدم حلول هواوي الذكية لتحقيق التحول الرقمي.