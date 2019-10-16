شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تبحث عن شخص لاستخدام ملامح وجهه بروبوتاتها مقابل 100 ألف استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث شركة للروبوتات عن وجه إنسانى لاستخدامه بروبوتاتها الجديدة، وستدفع لمقدم الطلب الناجح 100000 جنيه إسترلينى، إذ تبحث عن وجه "لطيف وودود"، والذى سيتم استخدامها لكبار السن.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، طلبت شركة الروبوتات من إحدى المواقع العون لمساعدتها فى العثور على هذا الشخص، وقال متحدث باسم الموقع: "فى هذه المرحلة، لا يُسمح لنا بمشاركة أى تفاصيل أخرى حول المشروع، لكننا نأمل أن يتصل شخص لديه الوجه الصحيح، إنها فرصة مرة واحدة فى العمر للشخص المناسب؛ دعونا نأمل أن نتمكن من العثور عليهم. "

Advertisements

وأضاف: "نحن نعلم أن هذا طلب فريد للغاية، ومن المحتمل أن يكون تسجيل التراخيص على وجهك قرارًا كبيرًا للغاية."

من المقرر أن تدخل الروبوتات حيز الإنتاج العام المقبل وستكون متاحة بسهولة للجمهور، تم انتقاد الطلب بشدة على موقع تويتر.