شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: كويكب ضخم مر بالأرض صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا عن مرور كويكب بحجم عمود نيلسون بلندن بالأرض صباح اليوم، وكان يقدر قطره بين 20 مترًا و 44 مترًا، ويطلق عليه اسم 2019 SR8، فأثناء مروره الذى وقع فى الساعة 3.45 صباحًا يوم الأربعاء، كان الكويكب يسير بسرعة مذهلة تبلغ حوالى 22000 ميل فى الساعة.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، كان الكويكب على بعد يزيد قليلاً عن ثلاثة ملايين ميل من الأرض، فى حين أن هذا قد يبدو بعيدًا، من الناحية الفلكية، فقد عرفته وكالة ناسا بأنه على "نهج قريب"، أى أن 2019 SR8 يعتبر "كائنًا قريبًا من الأرض".

ولن يكون 2019 SR8 الكويكب الوحيد الذى يمر بالأرض هذا الأسبوع، فخلال يوم الجمعة، من المتوقع أن تقترب خمسة كويكبات من الأرض، وفقًا لوكالة ناسا.

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ويقدر أن أكبر خمسة من هؤلاء، يطلق عليهم 2019 TM7، يصل قطره إلى 95 مترًا ، مما يعنى أن طوله قد يصل إلى ساعة بيج بن فى لندن، وسيكون الكويكب على بعد أكثر من مليونى ميل من الأرض خلال هذه الفترة، مما يعنى أنه من غير المرجح أن يصطدم بكوكبنا.

ومع ذلك، حذر جيم بريدنشتاين مدير ناسا مؤخرًا من أننا نحتاج إلى أن نتعامل مع تهديد الكويكبات الواقعى بجدية أكبر، وقال: "علينا أن نتأكد من أن الناس يدركون أن الأمر لا يخص هوليود، إنه لا يتعلق بالأفلام، بل يتعلق الأمر فى النهاية بحماية الكوكب الوحيد الذى نعرفه الآن، لاستضافة الحياة، وهذا هو كوكب الأرض".