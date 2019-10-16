شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرشحة أمريكية ترفض التبرعات من شركات التكنولوجيا العملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السناتورة إليزابيث وارين، التى تعهدت بتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Facebook و Google و Amazon فى حال أصبحت رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، إنها لن تقبل تبرعات من المديرين التنفيذيين فى شركات التكنولوجيا والمالية الكبرى.

وكتبت وارن فى منشور على موقعها على الإنترنت :"الأموال تتدفق عبر كل جزء من نظامنا السياسى، وتفسد الديمقراطية وتنتزع السلطة من الناس"، وأضافت أن الشركات الكبيرة والمليارديرات ينفقون الملايين لدفع الكونجرس لاعتماد أو منع التشريعات.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، جعلت وارن من تفكيك شركات التكنولوجيا جزءا كبيرا من حملتها، بحجة أن فيس بوك وجوجل وأمازون لديهم الكثير من القوة مما يضر الشركات الصغيرة.

وتراجع Facebook عن فكرة تقسيم Instagram و WhatsApp بعيدًا عن الشركة، قائلًا إن التنظيم وليس الانفصال سيساعد فى جعل الشبكة الاجتماعية أكثر مسؤولية عن تصرفاتها.