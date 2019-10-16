تكنولوجيا: شاومي تكشف عن هاتف Redmi Note 8 Pro بمعالج Helio G90T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن هاتف Redmi Note 8 Pro الذي يتميز بكاميرة رباعية مع معالج Helio G90T، مع تصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد وبطارية بقدرة 4500 mAh.

كشفت شاومي عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Redmi Note اليوم في مؤتمر عقد في الهند، حيث قدمت هاتف Redmi Note 8 Pro بشاشة LCD بحجم 6.53 إنش بجودة عرض Full HD بلس مع دعم تقنية HDR، مع إطار علوي بحجم نحيف بسماكة 2.05مم، وسماكة 1.8مم في جانبي الشاشة، بينما يأتي الإطار السفلي بسماكة 4.2مم، كما تشغل الشاشة نسبة 91.4% من إطار الهاتف.

يعد هاتف Redmi Note 8 Pro أول إصدار في الهواتف الذكية بمعالج ميديا تيك Helio G90T، كما يضم تقنية تبريد سائل لخفض حرارة الهاتف من 4 إلى 6 درجات.

ويضم هاتف Redmi Note 8 Pro مستشعر Samsung GW1 من سامسونج بدقة 64 ميجا بيكسل مع تقنية ISOCELL Plus، لدعم ألوان أفضل مع تحسينات في التصوير في الإضاءة المنخفضة بنسبة 15%، مع دعم تقنية ISO ذكية لضبط حساسية الضوء وفقاً للإضاءة المحيطة.

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بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لتصوير macro عند 2سم، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

هاتف Redmi Note 8 Pro يتميز بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5 في جهتي الهاتف، مع تصميم زجاجي 3D منحني، كما يدعم الهاتف تصنيف IP52 لمقاومة الماء والغبار، ويأتي الهاتف بميزة دعم شبكات WiFi X لإتصال ثابت في تجربة الألعاب، أيضاً يضم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD.

كما يضم هاتف Redmi Note 8 Pro بطارية بقدرة 4500 mAh، مع دعم تقنية الشحن السريع مع شاحن 18W، كما يتوفر الهاتف بثلاثة نماذج للأسواق، حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، أو نموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة 128 جيجا بايت، وأيضاً نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن يتوفر الهاتف في 21 من أكتوبر في الأسواق.

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