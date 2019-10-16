تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتف Redmi Note 8 بكاميرة رباعية ومعالج Snapdragon 665

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن هاتف Redmi Note 8 الذي ينطلق بكاميرة رباعية مع معالج Snapdragon 665، ونتوء القطرة للكاميرة الأمامية، والذي يتوفر للبيع بدءاً من 21 من أكتوبر.

يتميز هاتف Redmi Note 8 بشاشة LCD بحجم 6.39 إنش، تدعم جودة عرض Full HD بلس، كما تضم نتوء القطرة لكاميرة السيلفي، وتشغل الشاشة 90% من إطار الهاتف.

كما يضم هاتف Redmi Note 8 معالج Snapdragon 665 بدقة تصنيع 11 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

وتأتي الكاميرة الخلفية في الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع تقنية دمج 4 ببيكسل في نقطة واحدة لتصوير بكفاءة أفضل في الإضاءة المنحفضة، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، وأيضاً مستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro عند 2سم، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل.

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كما تقدم شاومي هاتف Redmi Note 8 بتحسينات في كفاءة الصوتيات بنسبة 40%، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية والذي يتميز بحجم أصغر بنسبة 30% عن الإصدار السابق وأيضاً إستجابة أسرع.

يتميز تصميم هاتف Redmi Note 8 أيضاً بطبقة حماية من زجاج منحني 2.5D مع Corning Gorilla Glass 5 في الجهة الخلفية والأمامية من الهاتف، مع تصميم Aura fluid بعلامة S وألوان الأزرق والبنفسجي المتدرج، مع طبقة طلاء P2i لدعم مقاومة رذاذ الماء.

هاتف Redmi Note 8 يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، مع دعم تقنية الشحن السريع في شاحن بقدرة 18W يأتي في محتوى الصندوق، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف للبيع في الأسواق بدءاً من 21 من أكتوبر الجاري.

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