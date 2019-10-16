التحديث الأحدث من سامسونج يجلب واحدة من ميزات Galaxy Note 10 إلى طرازات Note القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - وصلت سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series مع ميزة تحويل الكتابة اليدوية إلى نص في تطبيق الملاحظات Samsung Notes، ووعدت الشركة الكورية الجنوبية بأنها ستجلب هذه الميزة إلى الهواتف الأخرى للشركة عن طريق تحديث Android 10 التجريبي. حسنًا، لا يتوجب علينا الإنتظار لفترة طويلة طالما أن مستخدمي Galaxy Note 9 و Galaxy Note 8 تمكنوا بالفعل من الحصول على هذه الميزة.

وفقا للتقرير، إذا كان بإمكان هاتفك ترقية تطبيق Samsung Notes إلى الإصدار 3.1.04.16، فسوف تحصل على الميزة حتى دون الحاجة إلى القلم S Pen، فبإمكانك ببساطة الكتابة بإصبعك. ومع ذلك، يكشف الفحص السريع للهاتف +Galaxy S10 عن عدم حصول جميع الأجهزة على هذه الميزة، على الرغم من أنه قد يكون للأمر علاقة بالسوق في الوقت الحالي.

لا تعمل ميزة تحويل الكتابة اليدوية إلى نص فحسب، بل يمكنها أيضًا تحويل النص إلى مستند Microsoft Word. أثناء إنشاء الملاحظة، يمكنك التكبير والتصغير، وهناك بعض الأساليب الأخرى للإختيار من بينها في وضع الخط اليدوي. للتحقق مما إذا كان تطبيق Samsung Notes الخاص بك يملك هذه الميزة، فما عليك سوى الإنتقال إلى صفحة ” About ” وتحديثه.