شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يسمح للمستخدمين بالتحكم فى وصول التطبيقات الخارجية لحساباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل تطبيق انستجرام على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التحكم بكافة التطبيقات الخارجية التي يسمح لها بالوصول لبيانات حسابه على انستجرام، وذلك على غرار فيس بوك.

وبحسب المدونة الرسمية لانستجرام، يمكن الوصول للميزة الجديدة من خلال التوجه إلى الإعدادات – الأمان – التطبيقات والمواقع، ليجد هناك قائمة بكل التطبيقات الخارجية والمواقع التي تم منحها صلاحيات الدخول لحسابه لإيقاف أي واحد منها.

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كذلك يمكن الآن للمستخدمين، عند قيام أي موقع أو تطبيق صلاحيات الوصول إلى حسابتهم القدرة على التحكم به، حيث ستظهر رسالة منبثقة تطلب منه الموافقة والسماح لها أو الرفض، فيما يقول تطبيق انستجرام أن هذه الخيارات الجديدة في التحكم بالخصوصية ستصل تدريجياً لكافة المستخدمين وقد تستغرق مدة قد تصل لستة أشهر لتصل للجميع.

وعلى الجانب الأخر، فرضت انستجرام قيود على المطورين في الواجهة البرمجية حيث خفضت إمكانيات الاستعلام لتكون بحد أقصى 200 استعلام للمستخدم في الساعة مقارنة بـ 5000 استعلام سابقاً، كما أنها أصبحت تطالب المستخدمين بالتوجه إلى الواجهة البرمجية الجديدة Instagram Basic Display API.