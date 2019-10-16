Oppo تعمل على مستشعرات تعمل أسفل الشاشة لإنشاء هاتف ذكي مزود بشاشة منحنية في جميع الأطراف الأربعة

فاطمة أيت طالب - دبي - بلغ الإبتكار في قطاع الهواتف الذكية أعلى مستوياته على مدار العامين الماضيين بفضل وصول تصاميم جديدة على غرار الكاميرات المنبثقة، ومستشعرات بصمات الأصابع الُمدمجة في الشاشة، والشاشات المنحنية الطرفين. وعلى ذكر ذلك، تشير براءة الإختراع الأحدث من شركة Oppo إلى أنه يمكننا أن نرى الشاشات المنحنية في جميع الأطراف الأربعة في هواتف الشركة الصينية مستقبلاً. قد يكون ذلك ممكنًا بفضل تقنية أخرى حصلت عليها شركة Oppo أيضًا، وهي المستشعرات التي يمكن وضعها تحت الشاشة.

تتحدث براءة الإختراع عن مستشعر الضوء ومستشعر ضوء الأشعة تحت الحمراء اللذان يمكنهما العمل حتى لو كانا أسفل الشاشة. هذا من شأنه أن يُلغي الحاجة إلى إطار لإيواء هذه المستشعرات مع العلم بأن المستشعر الأول يُستخدم لضبط سطوع الشاشة وفقا للضوء المحيط بينما يُستخدم الآخر لإغلاق الشاشة أثناء إجراء المكالمات. يمكن أن تعمل هذه المستشعرات مع شاشات MicroLED أو OLED.

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قبل شهرين، عرضت لنا شركة Oppo هاتفًا ذكيًا أوليًا يضم شاشة الشلال المنحنية الطرفين، ولكن فكرة جعل جميع الجوانب الأربعة منحنية ليست جديدة. حصلت شركة Xiaomi على براءة إختراع لجهاز مماثل مع شاشة منحنية في الأطراف الأربعة في شهر فبراير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Oppo كانت قد أكدت لنا في وقت سابق أيضًا أنها تعمل على كاميرا أمامية يمكن وضعها أسفل الشاشة. هذا يدل على أن الشركة تعمل جاهدة للتغلب على جميع العراقيل التي تمنعها من إنشاء هاتف ذكي مع شاشة تغطي 100% من واجهة الجهاز. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أننا رأينا بالفعل هواتف ذكية مزودة بشاشات الشلال تشق طريقها إلى السوق، ونحن نقصد هنا كل من Huawei Mate 30 Pro و Vivo NEX 3.