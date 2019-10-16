شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تؤكد: الواقع الافتراضى والأجهزة الذكية ساعدت على انفتاح الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجرتها "لينوفو" أن أكثر من ثلثي الهنود يعتقدون أن التقنيات الناشئة لديها القدرة على جعلهم أكثر قابلية للفهم والتسامح والانفتاح.

وبحسب موقع TOI الهندى، فأظهر الاستطلاع العالمي الذي شمل أكثر من 15000 شخص من الهند والولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل والصين واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا أن تسعة من كل 10 مشاركين أو 89 % يعتقدون أن التكنولوجيا تلعب دورًا كبيرًا في حياتهم اليومية.

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ويعتقد 60% من المجيبين الهنود أن الأجهزة الذكية مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة الواقع الافتراضي تجعل الناس أكثر انفتاحًا وتسامحًا ، مقارنةً بـ 38 % من المشاركين في جميع أنحاء العالم، وأظهر الاستبيان أيضًا أن ما يقرب من ثلثي المشاركين في الهند يعتقدون أن التكنولوجيا تجعلهم أكثر تفهماً وتعاطفًا ، مقارنة بـ 35 % على مستوى العالم.

ووفقا للدراسة ، اتفقت البرازيل وروسيا والهند والصين بشدة على أن التكنولوجيا يمكن أن تؤثر إيجابيا على القيم، ويعتقد 90 % من المجيبين في الصين أن لدى الواقع الإفتراضى القدرة على زيادة الفهم الإنساني، أما حوالى 88 % في الهند و 81 % في البرازيل، و51 % فقط يعتقدون أن هذا صحيح في اليابان ، في حين أن هذه النسبة 48 % في ألمانيا.