شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 89% من العمال فى الهند يثقون فى الروبوتات أكثر من المديرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن العمال فى الهند هم الأكثر تحمسًا بشأن الذكاء الاصطناعى، حيث يبدو أن 89% منهم يثقون فى الروبوتات أكثر من مديريهم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أصبحت الذكاء الاصطناعى أكثر بروزًا إذ يستخدم 50% من العمال حاليًا شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعى فى العمل مقارنة بـ 32% فقط في العام الماضى، وذلك وفقًا للدراسة التي أجرتها شركة أوراكل الرائدة فى مجال توفير الخدمات السحابية ومؤسسة فيوتشر Workplace.

وقالت الدراسة التى تحمل اسم "AI at Work" أن العمال فى الهند (89 %) والصين (88 %) أصبحوا أكثر ثقة فى الروبوتات على مديريهم، تليهم سنغافورة (83 %)، والبرازيل (78 %)، واليابان (76 %)، والإمارات العربية المتحدة (74 %) وأستراليا / نيوزيلندا (58 %) وفرنسا (56 %) والولايات المتحدة (57 %) والمملكة المتحدة (54 %) .

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وقال شاكون خانا، رئيس تطبيقات إدارة رأس المال البشرى فى آسيا والمحيط الهادئ، بشركة أوراكل في بيان : "مع التكنولوجيا التى تضيف قيمة كبيرة إلى جميع الوظائف التنظيمية، يشعر الناس بالاثارة حيال تكنولوجيات التأثير المتزايد بشكل متزايد مثل الذكاء الاصطناعى فى الموارد البشرية".

وأضاف "تبرز الدراسة أيضًا جانبًا آخر من خلال التكنولوجيا التي تهتم بأنشطة المعاملات، يحتاج القادة والمديرين إلى تقديم المزيد من القيمة الإستراتيجية للإدارة واستخدام المزيد من مهاراتهم اللينة مع الأفراد".

وقد وجدت الدراسة التي شملت 8.370 من الموظفين والمديرين وقادة الموارد البشرية في 10 دول، أن الذكاء الاصطناعى قد غير العلاقة بين الناس والتكنولوجيا في العمل ويعيد تشكيل الدور الذي تحتاجه فرق الموارد البشرية والمديرون فى جذب المواهب والحفاظ عليها وتطويرها، وأظهرت النتائج أن العمال في الصين (77 %) والهند (78 %) قد تبنوا الذكاء الاصطناعي أكثر من 2X مقارنة بفرنسا (32 %) واليابان (29 %).