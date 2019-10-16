شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغيير موعد أول رحلة نسائية للسير فى الفضاء بسبب مشكلة فى الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيرت وكالة ناسا الأمريكية موعد انطلاق أول رحلة سير إلى الفضاء نسائية، حيث إنها ستنطلق فى وقت قريبا عن الوقت المحدد، فستكون غدا الخميس أو الجمعة، بدلا من يوم الاثنين، وذلك لأن الرائدات مضطرات لإصلاح انقطاع طاقة عاجل فى محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستكون هذه أول رحلة سير فى الفضاء تقوم به نساء فقط فى أكثر من نصف قرن من السير فى الفضاء.

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وقال مسئولون فى ناسا إن وحدة التحكم فى طاقة البطارية فشلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى التغيير، وسيتم إصلاح الوضع الحالى الخاص بوحدة تحكم البطارية، بدلاً من تركيب البطاريات الجديدة، التى كانت وظيفتهن الأصلية قبل ما حدث.

وتتمثل المشكلة فى أن كل بطارية من بطاريات الليثيوم أيون الجديدة تحتاج إلى جهاز لتنظيم مقدار الشحن الداخل والخارج، ولكن أحد منظمي الشحنات قد تعطل، مما منع إحدى البطاريات الثلاث المثبتة حديثًا من العمل.

وقال المسئولون إن استبدال واحد من هؤلاء المنظمين هو عمل عام يتدرب من أجله جميع رواد الفضاء المحتملين، وعلى الرغم من أن 15 امرأة قمن بالمشي في الفضاء، إلا أنه فى كل مرة كان يرافقهن زملائهن الرجال، لكن هذه الرحلة ستكون من اثنين من النساء فقط.