فورت نايت تعود من جديد بخريطة جديدة تمامًا

أعلنت شركة Epic Games- المطورة للعبة فورت نايت Fortnite الشهيرة – عن الفصل 2 من اللعبة Fortnite Chapter II، وهو تحديث جديد رئيسي بخريطة جديدة تمامًا ومجموعة كبيرة من الميزات الجديدة.

ويأتي الإعلان عن الفصل 2 بعد حيلة الثقب الأسود التي أدت إلى غرق الجزيرة في ثقب أسود هائل دمر اللعبة بأكملها وجعلها غير قابلة للعب، وترك اللاعبين دون سابق إنذار أو ضمان أو تأكيد لما سيحدث بعد ذلك.

وكان الثقب الأسود الذي دمر الخريطة الأصلية تتويجًا للموسم العاشر، الذي أطلق عليه النهاية “The End”، وكان التغيير الأكثر جذرية الذي أحدثته Epic Games على اللعبة حتى الآن.

وجذب إطلاق الفصل الثاني من اللعبة – بعد انقطاع دام قرابة يومين – اهتمام الملايين من اللاعبين على مستوى العالم، وجاء في محاولة لوقف الانتقال إلى المنافسين Apex Legends و Call of Duty.

ووصل عدد المشتركين بلعبة فورت نايت إلى 250 مليون لاعب مسجل في وقت سابق من هذا العام، وحقق Fortnite أرباحًا بلغت 2.4 مليار دولار في عام 2018، أي أكثر من أي لعبة أخرى، وفقًا لبيانات شركة نيلسن Nielsen.

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ويشتمل الإصدار الجديد من اللعبة على 13 موقعًا جديدًا، بما في ذلك مواقع مائية يمكن من خلالها للشخصيات السباحة وصيد الأسماء وأكلها وركوب الزوارق البخارية بالإضافة إلى أماكن جديدة للاختباء ومجموعة من الشخصيات الرمزية الجديدة والبنادق.

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وبالإضافة إلى إعادة تصميم العالم والجلود والأسلحة الجديدة، فإن التحديث الجديد يجلب ميزات جماعية جديدة مثل البندقية التي يمكن أن تشفي الزملاء، والقدرة على حمل لاعبين آخرين، والعواطف الجماعية، والقدرة على الاختباء في الأشياء أو جعلها تنفجر، وأسلحة جديدة وترقيات.

وكان ما يقرب من 80 ألف شخص قد شاهدوا البث المباشر للعبة الجديدة التي كان يلعبها اللاعب Turner Tenney على منصة البث المباشر لألعاب الفيديو Twitch بعد أقل من ساعتين من إطلاقها.

وشجعت لعبة Fortnite ومنافستها PUBG مفهوم البقاء على قيد الحياة ضمن ساحة المعركة، حيث يجري إسقاط 100 لاعب على جزيرة لمحاربة بعضهم البعض حتى الموت.

ودفعت النجاحات الهائلة لألعاب Fortnite ومنافستها PUBG شركة Electronic Arts إلى إطلاق لعبة Apex Legends ذات الطابع المماثل في وقت سابق من هذا العام، بحيث تواصل المنافسة بين الألعاب في الزيادة.