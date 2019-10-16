هواوي تطلق هاتفها Huawei nova 5T في الإمارات

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أنها ستطلق هاتف Huawei nova 5T الجديد والساعة الذكية Huawei Watch GT 2 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا يقتصر هاتف Huawei nova 5T على كونه هاتف ذكي فقط وإنما يعد شريكاً رقمياً لا غنى عنه في العصر الحديث، فهو متطور وعصري ارتقى بمستوى الأناقة والعملية لمستويات جديدة.

وتستمد سلسلة nova اسمها من الكلمتين اللاتينيتين “الابتكار” و “النجم الجديد”، وينعكس ذلك في عمق أسس تصميم تلك السلسلة، ويواصل الهاتف الجديد Huawei nova 5T تأكيد هذا الاتجاه مع إضافة هوية جديدة بطريقة فريدة مبنية على أسلوب الطباعة التقليدي لإبداع شعار nova بطريقة عصرية جديدة.

ويوفر الهاتف العامل بنظام أندرويد تجربة سلسة ومتكاملة، ما يتيح للمستخدمين سهولة الوصول الى تطبيقات المفضلة والأكثر شعبية لديهم لتجربة غامرة.

وتقدم هواوي الجيل التالي من الساعات الذكية من هواوي Huawei Watch GT 2 بمقاسين: 46 ملم، و42 ملم، اللتان تعملان بالمعالج Kirin A1 الذي طورته هواوي ذاتياً.

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وتوفر الساعة الجديدة وظائف محسنة وتجربة استخدام مطورة بالمقارنة مع الإصدار السابق، مع عمر بطارية مديد يعود إلى استهلاك معالجها المنخفض جداً للطاقة.

وقال ديفيد وانغ، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة: يعد هاتف Huawei nova 5T الشريك المثالي للعملاء الذين يرغبون في مشاركة أفضل ما لديهم وأجمل ما في حياتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو لمن يرغبون في الاستمتاع بتجربة لعب لا مثيل لها أثناء تنقّلهم.

وأضاف “يدعو هاتف Huawei nova 5T – بفضل الكاميرا الاحترافية المدعمة بالذكاء الاصطناعي والتصميم المريح والعملي – مستخدميه لإطلاق العنان لابداعهم ونشر الإلهام في أجمل لحظاتهم”.

كاميرا احترافية:

يزود هاتف Huawei nova 5T خبراء وعشاق شبكات التواصل الاجتماعي بأفضل الأدوات لنشر المحتوى ذو الجودة الأفضل، ويستفيد مستخدمو الهاتف من الكاميرا المدعمة بالذكاء الاصطناعي التي تمكنهم من التقاط أجمل الصور.

ويمتاز الهاتف بأربع عدسات خلفية مدعمة بالذكاء الاصطناعي تسمح بالتقاط صور عالية الدقة من زاوية عريضة جداً، بالإضافة إلى الصور القريبة والعميقة.

كما يملك Huawei nova 5T قدرة فائقة على التقاط صور غنية بالتفاصيل وشديدة الوضوح في جميع ظروف التصوير.

وتجمع الكاميرا بين القدرة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لإدراك دلالات أقسام الصورة وتقنية تحسين أجزائها مع العدسة الرئيسة بدقة 48 ميجابيكسل والعدسة بزاوية تصوير عريضة بدقة 16 ميجابيكسل، وعدسة الصور القريبة بدقة 2 ميجابيكسل، وعدسة تأثيرات بوكيه بدقة 2 ميجابيكسل.

وتسمح خاصية وضع التصوير الليلي Super Night Mode AIS Super Night Mode وخاصية الإضاءة الخلفية +HDR المدعمة بالذكاء الاصطناعي بتحديد مستوى التعرض للضوء (AEL) وقفل التركيز التلقائي (AFL) كي تنتج صوراً واضحة وغنية بالتفاصيل حتى في الإضاءة المنخفضة.

ويستطيع الذكاء الاصطناعي أيضاً التعرف على 22 نوعاً من المشاهد وضبط إعدادات الكاميرا تلقائياً لالتقاط الصور المثالية.

وسيستفيد مستخدمو هاتف Huawei nova 5T من خصائص الفيديو، والتي تضم خاصية AI Portrait Color التي تولد مؤثرات سينمائية مع خلفية رمادية وتلون موضوع الصورة الأساسي فقط، بالإضافة إلى وضع تصوير الحركة البطيئة Super Slow-Mo الذي يصور بسرعة تبلغ 960 إطاراً في الثانية.

وتحظى هواتف هواوي بشعبية كبيرة في مجال التصوير الفوتوغرافي، وسلسلة nova ليست استثناءً عن غيرها، لا سيما في مجال كاميرات السيلفي، وهذا ما يقدمه وضع تصوير السيلفي في هاتف Huawei nova 5T الذي أصبح يعرف بكونه نجم السيلفي Selfie Superstar.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وهي مدعمة بالذكاء الاصطناعي لالتقاط صور السيلفي بتفاصيل واضحة تبين حتى تفاصيل خصل الشعر الرقيقة، وهي قادرة على التعرف على 8 مشاهد مختلفة مما يضمن تميز كل صورة سيلفي حتى في الإضاءة المنخفضة بفضل ميزات دمج البيكسل وخوارزميات التصوير بالمدى الديناميكي العالي المدعم بالذكاء الاصطناعي +AI HDR، بالإضافة إلى خاصية تعديل صور السيلفي بالتأثيرات التجميلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

أداء فائق مع معالج Kirin 980:

يمتاز هاتف Huawei nova 5T بمعالج كيرين 980 المتطور والمدعم بالذكاء الاصطناعي وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، ونظام تشغيلEMUI 9.1 القوي التي توفر جميعها تجربة خالية من التباطؤ وبقمة السلاسة توازي بقوتها النماذج الرائدة من الهواتف الذكية.

ويدعم هذا النظام ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت، مما يجعله مثالياً لتخزين مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات.

كما يعمل هاتف Huawei nova 5T بنظام أندرويد الذي يوفر مجموعة واسعة من أفضل التطبيقات لدى المستخدمين والمثبتة مسبقاً فى الهاتف الذكي.

وتضمن خاصية الشحن السريع HUAWEI Supercharge باستطاعة 22.5 وات شحن بطارية الهاتف التي تبلغ قدرتها 3750 ميلي أمبير بسرعة كبيرة، بينما تعالج تقنية معالجة الرسوميات GPU Turbo 3.0 الصور بسرعة كبيرة، مما يتيح للاعبين تجربة لعب غامرة وغنية تقلل نسبة التأخير للعب بسلاسة أكبر.

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ويمتاز الهاتف Huawei nova 5T أيضاً بتقنية Histen 6.0، وهي الجيل الثالث من هذه التقنية الصوتية الثلاثية الأبعاد من هواوي لسماعات الرأس، وهي تدعم 9.1 مسار، مما يجعلها ترتقي بتجربة اللعب والترفيه إلى مستويات جديدة تماماً عبر تجربة صوتية ثلاثية الأبعاد تحيط بالمستخدم.

هوية جديدة للعلامة في شعار يمتاز بالأناقة:

استلهمت الشركة اسم سلسلة nova من عبارتي “الابتكار” و “النجم الجديد” في اللاتينية، وهي فلسفة تصميم متبعة في سلسلة الهواتف الذكية الشبابية والأنيقة هذه.

ويواصل هاتف Huawei nova 5T الجديد هذا التقليد، ويضيف هوية جديدة بلمسة حديثة في السلسلة، ويتجلى هذا التحديث في الشعار الجديد، الذي يتسم بأسلوب فريد من الخط الطباعي التقليدي ويظهر ذلك بإعادة ترتيب الحروف في كلمة nova لينتج عنه شعار متميز يتسم بالشباب والحيوية.

كما يمكن رؤية الشعار الجديد أيضاً كشخصين، حيث أن الشخص على الجهة الأيسر يومي إلى الشخص الذي على الجهة اليمنى بإيماءة الاحتضان التي ترمز إلى الحماس والتفاؤل والحيوية، فيما يعبر الشخص الذي على الجهة اليمنى عن طبيعة nova التي تمتاز بالثقة وسعة البصيرة.

وتواصل هواوي الارتقاء بحدود تصميم الهواتف الذكية مع هاتف Huawei nova 5T، حيث توفر اللمسات النهائية شكلاً فريداً يبرز تباينات الإضاءة ويخلق تأثيراً ثلاثي الأبعاد ومتعدد الطبقات على سطحه المستوي.

ويضفي التصميم الانعكاسي المحسن إطلالة ثلاثية الأبعاد على كل هواتف السلسلة.

ويتمتع هاتف Huawei nova 5T بشاشة كاملة ذات ثقب بحجم 6.26 إنشًا، ويزن 174 جرامًا، وتبلغ سماكته 7.87 ميليمتر، ما يقدم تجربة عرض غامرة في جهاز رفيع.

ويأتي الجهاز بثلاثة ألوان مذهلة هي: الأزرق والأسود والأرجواني، ويمنح اللون الأرجواني لمسة حيوية جديدة لإطلالة الهاتف الذكي، وتمتاز هذه النسخة بشعار نجمة nova المنقوشة على الغلاف الزجاجي البنفسجي الذي يعكس الضوء لينتج موجات من الألوان والظلال المتباينة.

Huawei Watch GT 2:

أعلنت هواوي عن الجيل التالي من سلسلة الساعات الذكية Huawei Watch GT 2، والتي تمثل قفزة نوعية جديدة في الارتقاء بجودة حياة المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتدعم ساعة Huawei Watch GT 2 – بمقاسي 46 ملم و 42 ملم – معالج Kirin A1 الذي طورته الشركة.

وتمتاز الساعة بتجربة استخدام متقدمة وعمر بطارية طويل يعود إلى استهلاك رقاقة المعالج للطاقة بمستوى منخفض جداً، لترتقي بقدرات الأجهزة القابلة للارتداء إلى معايير جديدة.

وخلال الاستخدام اليومي للساعة Huawei Watch GT 2 بمقاس 46 ملم، فإنها تعمل لمدة تصل إلى أسبوعين مع تشغيل وظيفة المراقبة الذكية لمعدل ضربات القلب ووظيفة الإعلام بالمكالمات الواردة وإجراء المكالمات عبر البلوتوث لمدة 30 دقيقة وكذلك تشغيل الموسيقى لمدة 30 دقيقة أسبوعياً، ومراقبة التمارين الرياضية لمدة 90 دقيقة وتشغيل وضع مراقبة النوم بطريقة علمية ليلاً.

أما بطارية الساعة من مقاس 42 ملم فتكفي طاقتها لتشغيل الوظائف ذاتها لمدة أسبوع واحد.

وتعد Huawei Watch GT 2 أول ساعة ذكية من هواوي مزودة بشاشة زجاجية ثلاثية الأبعاد من نوع الكل في واحد، ما يمنح المستخدم مساحة أوسع بلا حدود.

ويضاف إلى ذلك أن الساعة الذكية الجديدة تقدم عدداً أكبر من أوضاع دعم التمارين الرياضية من خلال برامج أغنى بالوظائف، بالإضافة إلى وظائف إجراء المكالمات وتشغيل الموسيقى عبر البلوتوث، ما يعزز الإمكانيات الشاملة لمراقبة مؤشرات الصحة واللياقة البدنية وإدارتها ويوفر عناية أكبر بالتفاصيل الدقيقة لعشاق الرياضة والساعين للارتقاء بجودة حياتهم.

السعر والتوفر:

يتوفر الهاتف Huawei nova 5T بثلاثة ألوان هي: الأسود الكلاسيكي الأنيق، والأزرق، والأرجواني، وهو متاح للطلب المسبق بدءًا من 22 أكتوبر، على أن يكون متوفرًا في متاجر تجربة هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات بدءًا من 31 أكتوبر بسعر 1599 درهمًا إماراتيًا.

بينما يبلغ سعر الساعة Huawei Watch GT 2 بمقاس 46 ملم 849 درهماً للإصدار الرياضي، و 949 درهماً للإصدار الكلاسيكي، و 1149 درهماً لإصدار النخبة.

وتتوفر ساعة Huawei Watch GT 2 بمقاس 46 ملم بدءاً من 22 أكتوبر في متاجر تجربة هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تعلن هواوي قريبًا عن سعر الساعة بمقاس 42 ملم في دولة الإمارات وأماكن توفرها.

خدمات عناية هواوي:

توفر هواوي لمستخدمي الهاتف Huawei nova 5T أيضاً خدمات عناية هواوي Huawei Care مقابل رسوم معينة، منها الضمان ضد التلف لمدة عام على الشاشة مقابل 69 درهماً فقط ما يتيح استبدالها مرة واحدة في حال انكسرت، وتمديد الضمان لمدة عام مقابل 99 درهم فقط، وواقي شاشة مجاني من مراكز خدمة عملاء هواوي في دبي وأبو ظبي.