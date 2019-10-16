شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: افتتاح أكبر مجمع لطاقة الرياح فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح رئيس الوزراء اليونانآ كيرياكوس ميتسوتاكيس أكبر مجمع لطاقة الرياح فى اليونان فى كافرياس بجزيرة إيفيا. وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية، على موقعها الإلكترونى أن المنشأة التى تبلغ تكلفتها 300 مليون يورو تشمل 7 مزارع للرياح بطاقة إجمالية 154 ميجاوات بقدرة توليدية تبلغ نحو 480 جيجاوات ساعة سنويا. Advertisements ونقلت الصحيفة عن الشركة المصنعة، قولها إن مزرعة الرياح الجديدة ستعنى أنه لن يتم إطلاق ما يقرب من 494 ألف طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الجو سنويًا من حرق الوقود الأحفورى لتوليد الكهرباء.

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