شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأنهار الجليدية تقلصت في سويسرا بنسبة 10% خلال خمس سنوات.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدت الأنهار الجليدية في سويسرا عُشر حجمها في السنوات الخمس الماضية فقط، وهو معدل ذوبان لم يسبق له مثيل في أكثر من قرن من الملاحظات، حيث إن الجليد يذوب بشكل قياسى دون توقف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أبلغت لجنة Cryospheric بالأكاديمية السويسرية للعلوم عن المستويات القياسية للذوبان هذا العام بناءً على قياسات 20 نهر جليدى.

وكان الغطاء الثلجي على الأنهار الجليدية أعلى بحوالي 20 إلى 40 في المئة عن المعتاد في شهري أبريل ومايو من هذا العام، مع قياس عمق يصل إلى ستة أمتار في بعض الأماكن حتى أواخر يونيو.

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وذكرت اللجنة أن حجم ذوبان الجليد على الأنهار الجليدية السويسرية كان يعادل إجمالي الاستهلاك السنوي لمياه الشرب في البلاد، وهو ما أدى إلى اختفاء طبقة الثلج الكثيفة بسرعة واستمر الذوبان القوي في أوائل سبتمبر.

وأضافت اللجنة أن هذا الذوبان يمثل معدل انخفاض لم يسبق له مثيل في السلسلة الزمنية يمتد إلى أكثر من قرن، ويأتي هذا التقرير بعد أقل من شهر على اختفاء نهر بيزول الجليدي، واحد من أكثر من 500 نهر جليدي تختفي من جبال الألب السويسرية منذ مطلع القرن العشرين.

أشارت دراسة حديثة أجراها معهد ETH في زيوريخ إلى أن أكثر من 90 % من حوالي 4000 نهر جليدي تنتشر عبر جبال الألب قد تختفي بحلول نهاية هذا القرن إذا لم يتم تقليل انبعاثات غازات الدفيئة.