شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من أين تجنى شركات التكنولوجيا ملياراتها؟ فيسبوك من الأعلانات وأبل من أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل فكرت يوما ما في الطريقة التى تتمكن من خلالها شركات التكنولوجيا من تحقيق الأرباح، وبالنظر إلى عدد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم نجد أن لديها الكثير من القواسم المشتركة في الطريقة التى تجمع من خلالها الأموال.

وبحسب موقع visualcapitalist الأمريكى، فلكي نفهم الكيفية التى تحقق بها شركات التكنولوجيا الأموال، نحتاج في البداية النظر إلى البيانات المالية الخاصة بها، حيث تم الاستعانة بتقارير الأرباح الخاصة بخمس شركات خلال 2018 عن إجمالي إيرادات العام بالكامل.

وبالنظر إلى البيانات، نجد أن الشركات الخمس الكبرى العملاقة للتكنولوجيا "جوجل - أبل - فيس بوك- أمازون - مايكروسوفت"، جمعت معا ما يزيد قليلاً عن 800 مليار دولار من الإيرادات في عام 2018، وفي الوقت نفسه، حققوا ما مجموعه 139 مليار دولار من الدخل الصافي لمساهميهم، وهو جيد لهامش ربح بنسبة 17.3 ٪.

وفيما يلى نعرض كيف تجمع الشركات أموالها كما يلى: - شركة أبل: بلغت إيرادات الشركة عام 2018 نحو 265.6 مليار دولار.

- حوالى 62.8% من إيرادات أبل من هواتف أيفون.

- توفر أجهزة iPad و Mac إيرادات بنسبة 7.1٪ و 9.6٪ من العائدات، على التوالي بقيمة 18.8 و 25.5 مليار دولار على التوالى.

- تحقق جميع المنتجات والخدمات الأخرى - بما في ذلك Apple TV و Apple Watch و Beats و Apple Pay و AppleCare ، نحو 20.6٪ فقط من الإيرادات.



أبل

- شركة أمازون:

بلغت إيرادات الشركة في عام 2018 نحو 232.9 مليار دولار.

- تحصل أمازون على أقصى استفادة من متاجرها على الإنترنت (52.8٪) والتى تحقق لها 123 مليار دولار، بالإضافة إلى خدمات بائعين آخرين (18.4٪) والتى تحقق 42.7 مليار دولار.

- الجزء الأسرع نموًا من أمازون هو المبيعات غير المتصلة بالإنترنت في المتاجر المادية، والتى تحقق حوالى 7.4% بما يعادل 17.2 مليار دولار.

- خدمات أمازون Web Services معروفة بكونها القطاع الأكثر ربحية في أمازون، وتمثل 11.0٪ من الإيرادات بحوالى 25.7 مليار دولار.

- كما تشهد شريحة " المنتجات الآخرى" من أمازون ارتفاعًا سريعًا - حيث تتضمن بشكل أساسي مبيعات الإعلانات والتى تحقق 10 مليار دولار.



أمازون

Advertisements

- شركة مايكروسوفت

- حققت الشركة إيرادات في عام 2018 وصلت إلى 110.4 مليار دولار.

- تتمتع مايكروسوفت بالإيرادات الأكثر تنوعًا مقارنة بأي شركة أخرى

- لدى مايكروسوفت 8 قطاعات مختلفة تحقق إيرادات تقارب 5٪ أو أكثر.

- أكبر ثلاثة منتجات هي "المنتجات المكتبية والخدمات السحابية" (25.7٪) و "منتجات الخادم والخدمات السحابية" (23.7٪) و Windows (17.7٪)



مايكروسوفت

- شركة ألفا بت

بلغت إيراداتها في عام 2018 نحو 136.8 مليار دولار.

-بلغت إيرادات الإعلانات عبر جوجل ويوتيوب وخرائط جوجل لا تزال تحقق 85٪ من إيرادات الشركة.

- تساعد منتجات وخدمات جوجل الأخرى، مثل Google Play أو هاتف Google Pixel ، على توليد 14.5٪ من إجمالي الإيرادات



جوجل

فيس بوك

- حققت فيس بوك إيرادات في عام 2018 وصلت إلى 55.8 مليار دولار.

- تأتى كافة الإيرادات تقريبًا (98.5٪) من الإعلانات.

- في الوقت نفسه، يأتي 1.5٪ من الايرادات المدفوعات والرسوم الأخرى.

- على الرغم من أن فيس بوك يمثل خدمة مجانية للمستخدمين، إلا أن الشركة حققت إيرادات لكل مستخدم أكثر من Netflix، والتي تفرض رسومًا على خدماتها.



فيس بوك

لذا في حين أن العمالقة في مجال التكنولوجيا قد يكون لديهم العديد من أوجه التشابه، فإن كيفية توليد ملياراتهم يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا، فبينما يقوم البعض بتسويق المنتجات لك، بينما يقوم البعض الآخر بتسويقك كمنتج.