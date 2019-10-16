شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق مهمة كاسينى إلى زحل فى مثل هذا اليوم عام 1997 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى مثل هذا اليوم - الموافق 15 من شهر أكتوبر ولكن من عام 1997 - أطلقت وكالة ناسا الأمريكية المركبة الفضائية كاسيني في مهمة لاستكشاف زحل وأقمارها.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى فقد انطلقت المهمة على متن صاروخ Titan 4B من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا.

واستغرق الأمر 7 أعوام تقريبًا حتى تصل كاسيني إلى زحل، ومع دخول المركبة الفضائية مدارها حول الكوكب ذى الحلقات في عام 2004، كانت على متنها مركبة فضائية أخرى أصغر حجماً تدعى هيجنز، وهبطت على سطح قمر كوكب زحل تيتان في عام 2005.

كما أمضت كاسيني 13 عامًا في دراسة نظام زحل عن قرب، واستمرت المهمة حوالى 20 عامًا قبل أن تصل إلى نهايتها في 15 سبتمبر 2017.

وانتهت الرحلة بعد أن أصبح مستوى الوقود منخفضا، حيث اختارت ناسا توجيه كاسيني مباشرة في جو زحل، حيث تحطمت المركبة الفضائية واحترقت.