شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد الأرض بالألوان من صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت الأقمار الصناعية المدعمة بالأشعة تحت الحمراء والطائرات بدون طيار في جميع أنحاء العالم جمال المناظر الطبيعية للأرض من أعلى، حيث تم جمعها من جانب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ووكالة ناسا وعرضها بالألوان، وذلك لأماكن من عدة قارات مختلفة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فبدأ مشروع "Earth As Art" في أوائل العقد الأول من القرن العشرين بعد أن وجد العلماء أن البيانات المرئية التى كانوا يجمعونها من الأقمار الصناعية لها قيمة أكبر من بياناتهم العلمية فقط، وينبغي أن تكون متاحة لجميع الذين يعيشون على الأرض بأشكالها وألوانها المبهرة.

وقال جون كريستوفرسون مؤسس المشروع: "كان هدفنا عرض هذه الصور كنوع من الفن، وبعد ذلك إخبار الناس أنهم في الواقع صور للأرض".

ولا تُظهر صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار أطوال موجات الضوء المرئية للعين البشرية فحسب، بل الأطوال الموجية التي تكتشفها المستشعرات في الطيف الكهرومغناطيسي بالأشعة تحت الحمراء، مما يساعد على خلق حيوية الألوان المتميزة بالإضافة إلى توفير بيانات أكثر شمولاً للباحثين.



صورة الأرض 1

هذه الصورة لمساحة شاسعة مفتوحة في ناميبيا هي واحدة من أكبر أحواض الملح في العالم موجودة داخل حديقة إيتوشا الوطنية، وهي محمية منذ عام 1907.



صورة الأرض 2

مشهد مذهل في شمال شرق إثيوبيا يوضح موقع ثلاث لوحات تكتونية تتحول بعيدًا عن بعضها البعض، حيث إنه في هذه المنطقة، ترتفع قشرة الأرض بمعدل يتراوح بين 1 و2 سنتيمتر في السنة، وهذه الطبقات فتحت شقوق جديدة في بركان Erta Ale في يناير 2017، وهذه الصورة من مارس 2017 توضح مواقع الحمم البركانية الحديثة.



صورة الأرض 3

عمود ساحر يخلق نوع من المفارقة بين الضوء والظلام، حيث تتدفق المياه الداكنة لنهر سواني من مستنقع أوكيفينوكي في جنوب جورجيا إلى خليج المكسيك في فلوريدا.

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صورة الأرض 4

جزء من الرى المكثف في جنوب أوزبكستان على طول الأنهار التي تتدفق إلى بحر آرال.



صورة الأرض 5

تنقل هذه الصورة جبل كيسو في شمال غرب السودان، حيث يظهر فجأة كجزيرة في الصحراء الكبرى، والهضبة هي البقايا المتآكلة لقبة الجرانيت.



صورة الأرض 6

يعد حوض بحيرة آير واحداً من أكثر الأماكن جفافاً في أستراليا، ولكن هذه الصورة تحتوي على تدفق أخضر نادر لهذا المشهد الجاف، فإن العواصف في مارس 2018 قدمت المياه لهذه القنوات المضفرة.



صورة الأرض 7

يبدو أن اللونين الأحمر والأسود يشوهان المشهد الجليدي الجليدي في جنوب أيسلندا، فإن الخيوط الرمادية السوداء تدل على تجاوزات ذوبان الجليد الجليدي.



صورة الأرض 8

الصخور التكتونية في شمال غرب أفريقيا في المغرب، وهي ثنايا ناتجة عن التصادم المطول للصفائح التكتونية، والخط الطويل هو Jbel Ouarkziz، وهى سلسلة من التلال يصل ارتفاعها بين 200 و300 متر فوق أرضيات الوادي.