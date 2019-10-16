شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تخطط لاختبار السيارات الطائرة فى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فكشفت مجموعة سيارات كورية أيضا عن استثمار 41 تريليون وون (27.4 مليار جنيه إسترليني) في تكنولوجيا السيارات المستقبلية بحلول عام 2025.
وسيتم أيضًا تخصيص التمويل لتطوير السيارات الكهربائية والمتصلة بالإنترنت، تلك المصممة مع تقنية الوصول إلى الإنترنت الخاصة بها والشبكة اللاسلكية في كثير من الأحيان.
وتتوقع الحكومة من شركة السيارات الكورية أن تطلق خدمة وطنية بالتعاون معها، من السيارات ذاتية القيادة بالكامل في عام 2024 ولعامة الناس بحلول عام 2027.
وقالت الحكومة إنها تجري دراسة جدوى لتعزيز التمويل المقترح لها، والذي سيغطي الأجزاء والأنظمة والبنية التحتية، وقالت كوريا الجنوبية أيضًا إنها ستعد إطارًا تنظيميًا وقانونيًا لضمان سلامة السيارات الذاتية عند وصولها بحلول عام 2024.
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