شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بريطانيا نجحت فى توليد طاقة متجددة أكثر من الوقود الأحفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع Gizmodo الأمريكى أن المملكة المتحدة نجحت فى توليد طاقة من المصادر المتجددة أكثر من الوقود الأحفوري في الربع الثالث من عام 2019، و هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أن افتتحت أول محطة عامة لتوليد الكهرباء في عام 1882.

وأوضحت النتائج تقدماً كبيراً في تحويل نظام الكهرباء الخاص بالبلاد، حيث ولدت المصادر المتجددة من يوليو إلى سبتمبر 29.5 تيراواط، بينما ولدت أنواع الوقود الأحفوري 29.1 تيراواط من الطاقة التي تم إنتاجها في الربع الأخير، وكانت 20% من الطاقة التى تم توليدها من الرياح، و 12% من الكتلة الحيوية و6% من الطاقة الشمسية.

كما أنتجت اسكتلندا في النصف الأول من عام 2019 ما يكفي من طاقة الرياح لتزويد منازلها بالطاقة مرتين، كما تسعى لتطوير بطارية ضخمة لتخزين بعض من طاقة الرياح الزائدة، إلا أن الطاقة الشمسية أقل إنتاجية بشكل مفهوم في المملكة المتحدة، فما زالت البلاد تبحث عن طرق لاستخدامها في أشياء مثل خط السكك الحديدية، كما التزمت بحظر بيع سيارات الوقود الأحفوري بحلول عام 2040.