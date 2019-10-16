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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيانتيك تكشف عن حدث "بوكيمون جو هالوين".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة نيانتيك، المطورة للعبة بوكيمون جو، عن حدث Pokémon GO Halloween، والذى سيبدأ فى 17 أكتوبر ويستمر حتى 1 نوفمبر، ومن وخلال هذا الحدث سيتلقى لاعبو Pokémon GO مجموعة من المكافآت وفرصة لالتقاط البوكيمونات النادرة.
بوكيمون
وبحسب موقع Phonearena الهندى، بدءًا من 17 أكتوبر، سيتمكن اللاعبون من إنقاذ المزيد من Shadow Pokemon من Team GO Rocket.
وعلاوة على ذلك أعلنت نيانتيك أن المزيد من البوكيمون من نوع Ghost وDark ستظهر فى البرية وفى الغارات، بما فى ذلك Gastly وMurkrow، ولجعل الأمور أكثر متعة سوف يظهر البوكيمون مرتديا أزياء الهالوين.
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