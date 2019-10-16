شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تدريب الروبوتات العملاقة على بناء صواريخ الفضاء المطبوعة 3D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأ اثنان من خريحى جامعة جنوب كاليفورنيا شركة جديدة تعمل على تغيير طريقة صنع الصواريخ باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، حيث تتمثل الخطة الحالية فى تبسيط التصنيع بشكل جذرى، وذلك باستخدام أجزاء أقل 100 مرة لإنشاء صاروخ يسهل تصنيعه، ويمكن لروبوتات الذكاء الاصطناعى التعامل معه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيُطلق على المشروع الأولى للشركة اسم Terran-1، وهو صاروخ يبلغ طوله 100 قدم والذى سيحمل فى البداية أقمار صناعية تصل إلى 2800 رطل فى مدار حول الأرض.



روبوتات الصورايخ

وتقع هذه الشركة التى تسمى Relativity Space في لوس أنجلوس، حيث تعمل على بناء صاروخ يمكن إطلاقه في وقت مبكر من عام 2021، وتعد الطباعة ثلاثية الأبعاد هي مفتاح نجاح الشركة.

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وقامت الشركة ببناء طابعة ثلاثية الأبعاد خاصة بها تسمى Stargate، والتى تعد الأكبر فى العالم، حيث يبلغ طول الطابعة 15 قدمًا وتستخدم ثلاثة أذرع طويلة لتجميع أجزاء الصواريخ من الألومنيوم المصهور.

وتقوم الشركة بتدريب الذكاء الاصطناعى ليكون قادرا على الإشراف على عملية الطباعة، وهو شيء يأمل أن يؤدي إلى الهدف النهائي المتمثل فى القدرة على إطلاق صواريخ ثلاثية الأبعاد على سطح المريخ وغيرها من المواقع خارج العالم.

وقال تيم إليس الشريك المؤسس لشركة Relativity: "لطباعة الأشياء على المريخ، فأنت بحاجة إلى نظام يمكنه التكيف مع الظروف الصعبة للكوكب، لذلك نحن نبني إطار خوارزمية نعتقد أنه سيكون في الواقع قابلاً للطباعة على كواكب أخرى".