شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب إعلان الموسم الجديد من لعبة Fortnite .. اعرف إيه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تسريب اعلان الموسم الثاني من لعبة Fortnite وذلك لإعطاء اللاعبين بعض الأمل بعد العطل المزعج الذى تعرضت له اللعبة منذ يوم الأحد، والذى جعل اللاعبين غير قادرين على الاستمتاع باللعة، فلم يروا سوى "ثقب أسود" على شاشتهم.

ونقلاً عن موقع "ميرور" البريطاني، سرب حساب على موقع تويتر اعلان اللعبة، والذى يكشف أن اللاعبين سيكونون قادرين على السفر حول الجزيرة على متن قوارب، وهي طريقة سفر جديدة تم تسريبها في متجر التطبيقات الأسبوع الماضي.

ويبدو من الاعلان التشويقى أيضا أن الصيد متاح في الموسم الجديد، بينما تشمل التحديثات الرئيسية الأخرى قدرة اللاعبين على السباحة بدلاً من المشي في الماء، والقدرة على حمل الزملاى في الفريق.

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