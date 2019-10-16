شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندس بـ "ناسا" يطور محركًا بدون وقود لدفع المركبات الفضائية بسرعة الضوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قريبا يمكن للمركبات الفضائية العمل بكل سهولة دون الحاجة إلى وقود، إذ كشف ديفيد بيرنز، المهندس بمركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في ألاباما، عن محرك دفع جديد لمركبات الفضاء، والذى سماه "المحرك الحلزوني"،

ونقلاً عن موقع "ميرور" البريطاني، رغم أن محرك بيرنز ينتهك قانونًا أساسيًا للفيزياء وهو أن هناك رد فعل لكل إجراء، إلا أن هذا لم يوقف بيرنز عن الفكرة، ففي حديثه إلى موقع نيو ساينتست، قال: "أنا مرتاح لتجربة الفكرة، فإذا قال شخص ما أنه لا يعمل، سأكون أول من يقول إن الأمر يستحق التجربة".

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وقالت بيرنز بدراسته التي نشرت في ناسا، أن أنظمة الدفع الكيميائية والنووية والكهربائية تنتج قوة الدفع عن طريق تسريع وطرد الوقود، لذا فغالبًا ما يكون هناك مفاضلة بين الخزانات الكبيرة وصهاريج تخزين الدفع الكبيرة عند السفر إلى الفضاء السحيق، والتي تحد من الأداء في النهاية، لذا فالهدف من بحثه هو تقديم وفحص محرك فريد.

وتتنبأ حسابات بيرنز بأن المحرك الحلزوني يمكن أن ينتج قوة دفع للأمام تصل إلى 99٪ سرعة الضوء دون كسر نظرية النسبية لآينشتاين، ومع ذلك، يجب أن يكون المحرك بطول 200 متر وعرضه 12 مترًا، مما يعني أنه قد يكون غير عملي تمامًا للسفر إلى الفضاء.