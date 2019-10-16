شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليبرا تدعى امتلاكها 180 بديلا.. بعد تمرد 7 شركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة للإشارة إلى شعبيتها على الرغم من انشقاق بعض الشركات البارزة عنها بما فى ذلك Visa وStripe والمزيد، أعلنت جمعية Libra Association التى تقودها فيس بوك أن 1500 منظمة قد أبدت رغبتها فى الانضمام إلى مشروع ليبرا، مشيرة إلى أن 180 منها تلبى المتطلبات الأهلية لتصبح ضمن الأعضاء، والتى يمكن أن تحل محل الشركات السبع التى انسحبت من الجمعية هذا الشهر.





وبحسب موقع TNW الهولندى، فإن هذه الخطوة فى حال مصداقيتها، فإنه يمكن أن يساعد Libra Association فى الوصول إلى هدفها البالغ 100 عضو قبل الإطلاق المقرر لعام 2020 والذى يبدو أنه من المحتمل أن يتأخر بسبب رد منظم مكثف.

وقد جاء الإعلان عن أول اجتماع رسمى Libra Association فى جنيف بسويسرا، حيث عيّنت المجموعة مجلس إدارتها: من "ديفيد ماركوس" رئيس فريق عمل Calibra، وكاتى هون وWences Casares وMatthew Davie وPatrick Ellis، فيما لا ينبغى أن يكون إدراج ماركوس مفاجئًا، نظرًا لأنه كان الوجه العام لليبرا، على الرغم من انسحاب شركته السابقة باى بال من الرابطة.

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وقّع أعضاء جمعية ليبرا الباقون المدرجون أدناه على ميثاق ليبرا، ولقد اتفقوا على أنه يمكن للأعضاء المغادرة لأى سبب، ومع بعض القيود نقل عضويتهم بالإضافة إلى 10 مليون دولار فى حصة Libra Investment Tokens إلى مؤسسة أخرى مؤهلة.

ولم تعلن جمعية ليبرا عن أى تغييرات فى الاستراتيجية أو غيرها من الخطط التى يمكن أن تساعد المنظمة على تخفيف مخاوف المنظمين، وأحد الطرق التى اقترحها كريس ديكسون، عضو رابطة ليبرا، شريك أندريسن هورويتز، هو الانتقال إلى ليبرا بالدولار الأمريكى بدلاً من ربطه بسلة من العملات الدولية.