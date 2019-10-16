كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “uniti’s one”…سيارة مدينة ذات ثلاثة مقاعد ستكلفك فقط 19000 دولار

متابعة-سنيار: أعلنت العلامة التجارية السويدية يونيتي أن سيارتها الكهربائية الأولى، يونيتي وان، وستطلق العام المقبل. سوف يتم بيع سيارة المدينة ذات الثلاثة مقاعد أولا في السويد، ثم في المملكة المتحدة في منتصف عام 2020 بأسعار تبدأ من 15،100 جنيه إسترليني فقط (حوالي 18،970 دولارا أمريكيا).

يشهد الطلب العالمي على السيارات الكهربائية نموا سريعا، حيث يتوقع العديد من المحللين زيادة المبيعات بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2025 وزيادة بمقدار 30 مرة بحلول عام 2030.

كما ذكرنا سابقا، قامت “uniti’s one” بسلسلة من حملات تمويل جمعت أكثر من مليون جنيه إسترليني وتجاوزت الهدف المسبق وهو 50 مليون يورو.

تتميز “uniti’s one” بتصميم غير عادي مع وجود مقعدين في الخلف وموقف قيادة مركزي يمنح السائق رؤية متناظرة.

تحل كاميرا الرؤية الخلفية عريضة الزاوية محل المرآة التقليدية، مما يوفر للسائق رؤية خلفية رائعة عبر شاشة رقمية مركزية، حتى مع وجود مسافرين أو حمولة كاملة على متن السيارة.

تأتي السيارة بمحرك مغناطيسي دائم يقود العجلات الخلفية، ويبلغ إنتاجه 50 كيلو واط (68 رطل) و 85 نيوتن متر من عزم الدوران وأداء وافر للقيادة الحضرية في العالم الحقيقي.

توفر البطارية القياسية التي تبلغ 12 كيلو وات في الساعة 150 كم (93 ميلً) من المدى لشحن واحد، بينما تمتد البطارية الاختيارية التي تبلغ 24 كيلو وات في الساعة إلى 300 كم (186 ميل).

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يمكن إضافة مئة كيلومتر (62 ميلً) من النطاق خلال عشر دقائق فقط باستخدام شاحن سعة 50 كيلووات، وتقول الشركة إنه يمكن إضافة 62 ميلا من النطاق خلال عشر دقائق فقط باستخدام شاحن CCS 50kw.

تتسارع السيارة من 0-50 كم / ساعة (0-31 ميل في الساعة) في 4.1 ثانية 1 و 0-100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) في 9.9 ثانية 1، قبل أن تصل سرعتها القصوى وهي 120 كم / ساعة (75 ميل في الساعة).

يتميز uniti one بوضعي قيادة يمكن اختيارهما لتكييف خصائص السيارة لتناسب الظروف أو مزاج السائق، حيث يعمل وضع المدينة على تحسين السيارة لتوفير الكفاءة في استهلاك الطاقة، مما يوفر محركا سلسا ومريحا، بينما يؤدي تحديد وضع التعزيز إلى زيادة حدة استجابة المعجل ويضيف وزناً قليلاً إلى المقود للحصول على شعور أكثر ديناميكية.

مع البطاريات الموجودة أسفل الأرضية، يوجد في uniti one مركز ثقل منخفض جدا، وتسمح منصة EV المفصلة بوضع العجلات بحيث يتم تقليل الثقل الأمامي والخلفي، مما يزيد من خفة الحركة والاستقرار أثناء الحركة مع زيادة مساحة المقصورة وراحة الركاب.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة: “هذه مجرد بداية رحلتنا نحو مستقبل أكثر استدام، وأنا فخور جدا بما أنجزه الفريق من خلال طرح هذه السيارة المبتكرة في السوق في مثل هذا الوقت القصير.