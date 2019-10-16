كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “تايغا موتورز” تكشف عن “Ocra”… مركبة مائية كهربائية

متابعة-سنيار: كشفت شركة تايغا موتورز الكندية النقاب عن Ocra، وهي مركبة مائية شخصية تتميز ببنية كاملة من ألياف الكربون، وخطوط جسم نقية نظيفة، ومقعد عائم.

مع ما يصل إلى 180 حصانا وأقل من 600 رطل جاهزا للقيادة، توفر المركبة وسيلة نقل مثيرة للاستخدام اليومي على المياه.

يبلغ طول السفينة المائية الشخصية 2.90 مترا (9.5 قدما) وعرضها 1.2 مترا (3.9 قدما) وطولها 1.01 مترا (3 قدما).

بالنسبة لمركبة Orca، قامت Taiga Motors بتصميم منصة قيادة كهربائية لتوفير أداء لا ينضب عبر المياه، ويمكن لمجموعة المولدات الكهربائية المجهزة بحزمة الأداء توليد ما يزيد عن 134 كيلو واط (180 حصانا) لتسريع لا يصدق وسرعة قصوى تصل إلى 104 كم / ساعة (65 ميلا في الساعة).

توفر بطارية ليثيوم أيون لـ Orca جهد نظام قياسي يبلغ 400 فولت، وقد تم تصميم البطارية المعزولة والمغلقة بالاهتزاز بحيث يتم تشغيلها بأمان تحت أحمال الصدمات العالية، وبيئات الرطوبة العالية، وحتى تحت الغمر المؤقت.

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توفر سعة البطارية 23 كيلو واط ساعة الطاقة لمدة تصل إلى ساعتين في ظل ظروف القيادة المعتادة، ويمكن شحن المركبة المائية من منفذ منتظم للشحن المريح، من شواحن السيارات القياسية بمعدل يصل إلى 10kW، أو عن طريق الشحن السريع DC إلى 80 ٪ في 20 دقيقة لمشغلي الإنتاجية العالية.

يتميز مقود Orca بشاشة رقمية مدمجة ملونة، وخلف لوحة القيادة يوجد جهاز كمبيوتر قوي على اللوحة يوفر اتصالا ذكيا عبر تعيين GPS مدمج و LTE و Wi-Fi و Bluetooth.

يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة كاملة من أجهزة الاستشعار المتكاملة من درجة حرارة الماء إلى الكاميرات والسونار لاستكشاف بيئتهم، وبمساعدة التطبيق المتصل، يمكن للمستخدمين ضبط معلمات المركبة.

سوف تقدم Taiga Motors حوالي 500 وحدة Orcas فقط، وسيتم تصنيف أول 100 وحدة بطراز Founders Edition وسيحتوي على عناصر تصميم حصرية وحزم عالية الأداء، بسعر 28،000 دولار، وسيتم تسليم إصدار المؤسس الحصري لعملاء أمريكا الشمالية في صيف عام 2020، وسيتم تسعير 400 من Orcas المتبقية بـ 24000 دولار وستكون متاحة للعملاء في أمريكا الشمالية وأوروبا للتسليم بعد ذلك بوقت قصير.