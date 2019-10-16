تكنولوجيا: مجموعة Pixel 4 تحتوي على رادار مدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة جوجل اليوم خلال مؤتمرها أن هواتف مجموعة Pixel 4 سوف تدعم الإيماءات الهوائية وفتح الوجه باستخدام نوع جديد من أجهزة الاستشعار. وستعمل هذه الوظيفة بواسطة Project Soli، وهو فريق عمل من جوجل للتكنولوجيا المتقدمة والمشاريع (ATAP)، والذي عمل على التكنولوجيا على مدار السنوات الخمس الماضية.

وتعتمد هذه التقنية على مستشعر رادار صغير لمراقبة تحركات يدك. فمع هواتف Pixel، سيتمكن المستخدمون من توجيه أيديهم إلى الجهاز للتحكم فيه، وحتى الرد على المكالمات بنقرة من المعصم في الهواء.

وهذه الميزة Motion Sense؛ تعتبر دقيقة بشكل كبير لكي تسمح للهاتف بالاستشعار عند وصولك إليه والاستعداد لإلغاء القفل أو ربما خفض مستوى صوت المنبه إذا كنت تحاول كتمه.

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وصرحت Sabrina Ellis من شركة جوجل بأن هذه الميزة من شأنها أن تساعد على التعرف على الحركات والإيماءات عن بُعد دون لمس الهاتف، كما أنها تساعد تقديم أسرع تجربة للتعرف على الوجه لفك القفل مقارنة مع الهواتف الأخرى.

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