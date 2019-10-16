شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول .. بول ألين شريك كفاح بيل جيتس لتأسيس مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة "بول ألن" الشريك المؤسس لبيل جيس في شركة مايكروسوفت، حيث يعد واحدا من أغنى الأشخاص في العالم، حيث قدرت ثروته بـ 13,5 مليار دولار أمريكي في عام 2010، ويعد من عباقرة العالم بنسبة ذكاء تبلغ 170.

من هو بول ألين

ولد بول ألين في 21 يناير 1953 فى الولايات المتحدة، وأسس عدد من الشركات، بما في ذلك مايكروسوفت، فضلا عن شركة فولكان وهي شركة خاصة لإدارة الأصول، كما عمل كرئيس مجلس إدارة شركة شارتر للاتصالات، ولديه محافظ استثمار بعده مليارات في شركات عقارية وإعلامية وأكثر من 40 شركة تقنية كما يمتلك ثلاثة فرق رياضية وهي سياتل سي هوكس وبورتلاند ترايل بلايزرز وسياتل سوندرز

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حياته

ولد في مدينة سياتل بواشنطن، وكان والده مدير مساعد في مكتبات جامعة واشنطن، ودرس بمدرسة لاكسايد بسياتل حيث تعرف هناك على بيل جيتس الذي كان يصغره بسنتين دراسيتين ولكنهم تشاركوا في حب أجهزة الكمبيوتر، وبعد التخرج ألتحق بول بجامعة ولاية واشنطن ولكنه تركها بعد سنتين لعمل كمبرمج في شركة هونيويل في بوسطن، وبعد ذلك أقنع بول بيل جيتس بترك جامعة هارفارد لإنشاء ميكروسوفت.

وفاته

في نوفمبر 2009 أعلنت جودي ألين شقيقة بول ورئيسة شركة فولكان، إصابة بول بورم الليمفاوي غير هودجك وهو أحد أنواع السرطان، وفي 15 أكتوبر 2018 توفى عن عمر ناهز 65 بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الغدد الليمفاوية.