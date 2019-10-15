جوجل تعلن عن حاسوبها المحمول Pixelbook Go

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء خلال حدث العتاد الخاص بها Made by Google ’19 عن حاسوبها المحمول الجديد (بكسل بوك جو) Pixelbook Go الذي يأتي استمرارًا لحاسوب (بكسل بوك) Pixelbook الذي أطلقته في عام 2017.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها: “قدمنا في عام 2017 (بكسل بوك)، حاسوب (كروم بوك) Chromebook عالي الأداء يستطيع التكيف مع احتياجاتك. والآن نجعله متاحًا للمزيد من الناس مع (بكسل بوك جو)”.

وأضافت الشركة أن الحاسوب الذي يزن 900 جرام ولا تتجاوز سماكته 13 ميليمترًا، يمكن للمستخدمين حمله أينما ذهبوا. ومع أنه متاح بسعر 649 دولارًا أمريكيًا، إلا أنه يقدم كل المزايا التي يوفرها حاسوب (بكسل بوك)، بما في ذلك لوحة مفاتيح مع إضاءة خلفية، وشاشة لمسية بقياس 13.3 بوصة، وهو متاح باللونين الأسود، والوردي.

ويمتاز الحاسوب أيضًا بهيكله المصنوع من المغنيزيوم الذي يعطيه وزنه الخفيف. وهو يحتوي على بطارية تكفي للعمل لمدة 12 ساعة. ويمكن الحصول على ساعتين من عمر البطارية بمجرد شحنه لنصف ساعة.

ويُعتقد أن جوجل تحاول من خلال حاسوبها الجديد الترويج لحواسيب (كروم بوك) التي ترعاها لأنها تعمل بنظام التشغيل (كروم أو إس) ChromeOS التابع لها، خاصةً أن ما تقدمه الشركة من هذه الفئة حاسوبين بأسعار باهظة مقارنةً بحواسيب (كروم بوك) التي توفر شركات أخرى، إذ يصل سعر حاسوبي (بكسل بوك)، و(بكسل سليت) Pixel Slate نحو 1000 دولار أمريكي.

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ومع أن حاسوب (بكسل بوك جو) متاح بسعر 649 دولارًا أمريكيًا، إلا أن سعره قد يصل إلى 1,400 دولار أمريكي حسب المواصفات الداخلية. كما أنه يختلف عن حاسوب (بكسل بوك) بأنه لا يمكن إدارته 360 درجة ليعمل كحاسوب لوحي. كما أن يأتي بدون قلم إلكتروني.

يُذكر أن النسخة القياسية من الحاسوب – المتاحة بسعر 649 دولارًا أمريكيًا – تحتوي معالجًا من نوع (إنتل إم3) Intel M3، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت.

هذا؛ وقد قالت جوجل: إن الطلب المسبق على الحاسوب مفتوح منذ اليوم للمستخدمين في الولايات المتحدة، وكندا، وفي شهر كانون الثاني/يناير القادم للمستخدمين في المملكة المتحدة.

يُشار إلى أن حدث اليوم شهد أيضًا الإعلان عن منتجات أخرى، بما في ذلك هاتفي (بكسل 4)، و(بكسل 4 إكس إل)، وسماعة الأذن اللاسلكية (بكسل بدز) Pixel Buds، كما أعلنت الشركة عن موعد إطلاق خدمة بث الألعاب (إستاديا).