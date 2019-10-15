صفقة اليوم.. احترف جميع مهارات التسويق الإلكتروني مع خصم 98%

حزمة احتراف التسويق الإلكتروني المتقدمة The Advanced Digital Marketing Mastery Bundle.

عدد الدورات: 8.

المدة: 200 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: عام كامل.

ستساعدك هذه الحزمة على إتقان إستراتيجيات التسويق الإلكتروني المتقدمة، وتطوير خبرتك فيما يخص إنشاء الإعلانات الفعالة للترويج للمنتجات والخدمات على الإنترنت، وخلق الوعي بالعلامة التجارية.

تتضمن الحزمة التدريب على تخصصات التسويق الإلكتروني وهي: التسويق بالبريد الإلكتروني، وكيفية تحسين محركات البحث SEO، والتسويق بالمحتوى Content Marketing، والتسويق عبر الأجهزة المحمولة Mobile Marketing، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة في تحليلات الويب، لتتمكن من إتقان تحليل العناصر المهمة ومقاييس الأداء في موقعك، وحسابات التواصل الاجتماعي، وحملات التسويق عبر الهواتف، والمحتوى الذي تقوم بنشره، لتحسين قدرة مؤسستك على اتخاذ قرارات تجارية صحيحة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: محترف.

تتضمن الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 3000 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 59 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

شهدت السنوات القليلة الماضية تطورًا كبيرًا في مجال التسويق الإلكتروني، حيث زادت تخصصاته وتشعبت بشكل ملحوظ، وبالتالي زاد الطلب على الوظائف ذات الصلة بهذا المجال في الشركات والمؤسسات.

إذا كنت تعمل في مجال التسويق الإلكتروني، وتريد تطوير مهاراتك فيمكنك الاستفادة من هذه الحزمة التدريبية المتقدمة (The Advanced Digital Marketing Mastery Bundle) مع خصم يصل إلى 98%.

تتضمن هذه الحزمة 8 دورات تدريبية، وما يصل إلى 200 ساعة من المحتوى، لتساعدك على إتقان الإستراتيجيات المتقدمة في مجال التسويق الإلكتروني، وتحليلات الويب.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 3000 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 59 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على إتقان إستراتيجيات التسويق الإلكتروني المتقدمة، وتطوير الخبرة فيما يخص إنشاء الإعلانات الفعالة للترويج للمنتجات والخدمات على الإنترنت، وخلق الوعي بالعلامة التجارية.

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تتضمن هذه الحزمة التدريب على تخصصات التسويق الإلكتروني وهي: التسويق بالبريد الإلكتروني، وكيفية تحسين محركات البحث SEO، والتسويق بالمحتوى Content Marketing، والتسويق عبر الأجهزة المحمولة Mobile Marketing، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة في تحليلات الويب، لتتمكن من إتقان تحليل العناصر المهمة ومقاييس الأداء لأنشطة الزوار على موقعك، وحسابات التواصل الاجتماعي، وحملات التسويق عبر الهواتف، والمحتوى الذي تقوم بنشره، لتحسين قدرة مؤسستك على اتخاذ قرارات تجارية صحيحة.

تحتوي الحزمة على دورة أخرى حول كيفية استخدام الأجهزة المحمولة كوسيلة للتواصل التسويقي، من خلال احتراف فن الإعلان على الأجهزة المحمولة، والتصميمات سريعة الاستجابة.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى لمدة عام كامل بالإضافة إلى أنها تشمل الحصول على أي تحديثات للمحتوى من موقع Certs School، والحصول أيضًا على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Advanced Web Analytics

Search Engine Optimization (SEO)

Advanced Pay per Click (PPC)

Advanced Social Media

Advanced Mobile Marketing

Advanced Content Marketing

Advanced Website Conversion Rate Optimization

Advanced Email Marketing

الحصول على الصفقة: من هنا.