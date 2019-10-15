جوجل تعلن رسميًا عن هاتفي (بكسل 4) و(بكسل 4 إكس إل)

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء خلال حدث العتاد الخاص بها Made by Google ’19 رسميًا عن الجيل الرابع من هواتفها الذكي (بكسل) Pixel، وذلك بعد أشهر من التسريبات، والتشويقيات الرسمية.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “بفضل الكاميرا التي تلتقط التفاصيل التي لا يستطيع الآخرون التقاطها، وطريقة جديدة لاستخدام هاتفك دون لمسه، وإصدار جديد من مساعد جوجل الرقمي، وشاشة سريعة وسريعة الاستجابة، يعمل (بكسل 4) Pixel 4 على دمج التقنية الجديدة في تصميم جديد”. وأضافت: “وأفضل ما في ذلك أن (بكسل) يتضمن أحدث إصدار من أندرويد، الذي يتحسن مع كل تحديث”.

ويمتاز هاتف (بكسل 4) عن الجيل الثالث بأنه يقدم كاميرتين خلفيتين تدعمان تقنية (التقريب الفائق الجودة) Super Res Zoom، وهو يدعم ميزة (الرؤية الليلية) Night Sight التي تمكن المستخدمين من التقاط أفضل الصور حتى في الظلام الدامس، والتي تسمح بتصوير النجوم. وقالت جوجل: إن هواتف (بكسل 3)، و(بكسل 3أي) سوف تحصل على هذه الميزة من خلال التحديث الأحدث لتطبيق الكاميرا.

وفيما يتعلق بالمواصفات، فإن هاتف (بكسل 4) – الذي يأتي بسماكة 8.2 ميليمترات ويزن 162 جرامًا – يقدم شاشة من نوع P-OLED مقاسها 5.7 بوصات ودقتها 2280×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 19:9، وهي محمية بطبقة بزجاج (جوريلا جلاس 5) الذي يغطي ظهر الهاتف أيضًا، أما إطار الهاتف فهو من الألمنيوم. كما أن الشاشة تدعم تقنية HDR، وتعمل بتردد 90 هرتز، وتدعم ميزة (التشغيل الدائم).

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ويحتوي الهاتف – الذي يدعم ميزة مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68 (حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) – معالجًا ثماني النوى من نوع (كوالكوم سنابدراجون 855 بتردد 2.84 جيجاهرتز مع معالج الرسوميات (أدرينو 640)، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، و 64 أو 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية غير القابلة للتوسعة.

ويملك الهاتف كاميرتين خلفيتين: الرئيسية منهما بدقة 12.2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، ومثبت صورة بصري OIS، وتقنية التركيز التلقائي الطوري الثنائي البكسل Dual Pixel PDAF، والثانوية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، مع مثبت صورة بصري OIS، وتقنية PDAF، وتقريب بصري بمعدل 2X. وتدعم الكاميرا التصوير بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبمعدل 120 إطارًا بدقة 1080p. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، كما تأتي مع حساس TOF 3D.

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ويحتوي الهاتف أيضًا على بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 2,800 ميلي أمبير/ساعة، وهي تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط، مع دعم الشحن اللاسلكي.

أما هاتف (بكسل 4 إكس إل) Pixel 4 XL، فهو يختلف في بعض المواصفات، خاصةً حجم الشاشة، إذ تأتي شاشته بقياس 6.3 بوصات وبدقة 3040×1440 بكسل. كما تأتي بطاريته بسعة 3,700 ميلي أمبير/ساعة.

وبرمجيًا، يمتاز الهاتفان الجديدان بالإصدار الجديد من مساعد جوجل الرقمي (أسيستنت) Assistant، بما في ذلك تقنية متقدمة في معالجة الكلام، التي تسمح بمعالجتها على الهاتف، ولا حاجة لإرسالها إلى السحابة.

كما يمتاز الهاتفان بدعم تقنية تحسس الحركة Motion Sense التي تسمح للمستخدم بالتحكم بالهاتف عن طريق الإيماءات فقط، مثل فتح القفل بمجرد مد اليد نحو الهاتف، أو التبديل بين الأغاني بمجرد تمرير اليد فوق الهاتف، وبهذه الحركة أيضًا، يمكن إيقاف المنبهات، والتذكيرات، وتصميت الهاتف.

وتمتاز الهواتف الجديدة أيضًا بأنها تضم تطبيقات جديدة، مثل تطبيق تسجيل الصوت Recorder الذي يمكنه تحويل الكلام إلى نص تلقائيًا، مع القدرة على التعرف على الأصوات، مثل: الموسيقى، والتصفيق. وهو يدعم اللغة الإنجليزية حاليًا، مع وعد بدعم لغات أخرى قريبًا.

وتعتزم جوجل طرح هاتفي (بكسل 4)، و(بكسل 4 إكس إل) بسعر 799 دولارًا أمريكيًا للأول، وبسعر 899 دولارًا أمريكيًا للآخر، وسوف يبدأ شحنهما اعتبارًا من 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. هذا؛ ويتوفر الهاتفان بثلاثة ألوان: الأبيض، والأسود، والنسخة المحددة باللون البرتقالي.