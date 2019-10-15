شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعلق حساب أحد مؤيدى ترامب بسبب التحريض على العنف ضد الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق موقع تويتر حساب أحد أكثر مؤيدى الرئيس دونالد ترامب ومبدعى الـ "ميم" المعروف على الإنترنت باسم كاربى دونكتوم، وذلك بعد ظهور مقطع فيديو خلال عطلة نهاية الأسبوع يصور الرئيس وهو يقتل الصحفيين والنقاد، والذى أنشأه أشخاص على صلة به.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الفيديو تم تشغيله فى حدث مؤيد لترامب فى فلوريدا فى نهاية الأسبوع ، مما تسبب فى ضجة كبيرة بين الصحافة، والكثير منهم اعتبروه يشجع العنف ضد الصحفيين.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الاثنين أن الفيديو أنشأته TheGeekzTeam، وهى مجموعة من المبدعين الذين يساهمون غالبًا فى عالم الميديا بمنتجات مختلفة.

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يذكر أن المحتوى الذى ينشأه "دونكتوم" ظهر بشكل متكرر على حساب ترامب على تويتر طوال فترة رئاسته فى نوفمبر 2018، واكتسب اعترافًا كبيرًا من المجتمعات اليمينية بعد فوزه فى مسابقة Infowars meme، كما حضر قمة التواصل الاجتماعى للبيت الأبيض خلال الصيف.

وفى بيان إلى The Verge يوم الاثنين ، قال YouTube إن فيديو Donktum الذى نشرته التايمز ، والذى تم نشره على YouTube ، لم ينتهك سياسات المحتوى الخاصة بها ولن تتم إزالته.