كيف تحصل على تحديث نوفمبر على ويندوز 10 قبل اصداره للجميع رسمياً

تحديث ويندوز 10 القادم في شهر نوفمبر صار قريباً جداً. ضمن عادات مايكروسوفت ارسال تحديثين كبيرين للنظام كل عام. الأول يكون في شهر ابريل او مايو و يحمل رقم 1×03 و الثاني في شهر اكتوبر او نوفمبر و يحمل رقم 1×09. حيث ان الـx تعبر عن العام الخاص بهذا التحديث. في هذا الموضوع سنعرض لك طريقة الحصول على التحديث الجديد قبل اصداره لجميع المستخدمين حول العالم بكل سهولة. و ذلك بالتأكيد عن طريق برنامج Windows Insider

الحصول على تحديث ويندوز 10 لشهر نوفمبر مبكراً

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Update and security

3- اختر Windows Insider Program

4- اضغط على Get Started

5- اختر Link an account

6- اختر حساب Microsoft الخاص بك

7- اضغط Continue

8- تحت قسم Pick your Insider Settings اختر Release Preview

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9- اضغط Confirm

10- اضغط Confirm مجدداً للموافقة على الشروط

11- اختر زر Restart Now

بعد تنفيذك لكل هذه الخطوات عندما يفتح جهازك من جديد سيقوم النظام بتثبيت النسخة الجديدة حالما تصبح متوفرة ضمن برنامج Insider. و يمكنك التحقق من حالة التحديث من خلال الدخول الى تطبيق الإعدادات و من ثم التحقق من التحديثات. حتى يمكنك تثبيت هذا التحديث على جهازك.

الخروج من برنامج Insider

بعد تثبيتك للتحديث الجديد ننصحك بالخروج من برنامج Insider. حيث ان هذا برنامج للتحديثات التجريبية و النسخ الغير مستقرة تماماً. لذلك فالخروج من هذا البرنامج افضل من الإستمرار به حتى لا يصلك تحديث غير مستقر و تواجه مشكلة مع النظام بأي شكل. و يمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة كيف تخرج من برنامج Insider و تعود للحالة المستقرة للنظام من جديد

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Update and security

3- اختر Windows Insider Program

4- تحت قسم Stop getting preview builds قم يتفعيل الخيار الموجود

بعد تنفيذك للخطوات السابقة سيستمر جهازك بالحصول على التحديثات التجريبية حتى اصدار 1909 الذي سيصل للجميع. حالما يصلك التحديث الجديد سيتوقف جهازك عن استقبال اي تحديثات عدا التحديثات الطبيعية و تحديثات الأمان و تحديثات اصلاح الأخطاء كذلك. فها نحن في انتظار تحديث نوفمبر القادم للنظام.