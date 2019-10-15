تكنولوجيا: Oppo ترغب في إطلاق هاتف بشاشة ملتفة من جميع الجوانب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت براءة اختراع جديدة تم الكشف عنها بواسطة LetsGoDigital والتي تشرح خطة Oppo لإطلاق هاتف مزود بشاشة ملتفة من جميع جوانب الجهاز وحتى من الأعلى والأسفل.
وعلى ما يبدو، فإن الشركة قد قامت بتقديم طلب لبراءة الاختراع هذه منذ عام تقريبًا (في شهر نوفمبر من عام 2018)، ولكن تم نشرها خلال هذا الشهر.
ولتحقيق هذا المنحنى ثلاثي الأبعاد، من المفترض أن يتم نقل المكونات الداخلية أو وضعها تحت الشاشة. وعلاوةً على ذلك، قدمت Oppo براءات اختراع لسحب أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء والضوء تحت الزجاج.
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