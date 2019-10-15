كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة جوجل اليوم عن السماعة الذكية Nest Mini والتي كانت معروفة سابقًا باسم Google Home Mini، واغتنمت الشركة هذه الفرصة للإعلان عن التحديث الجديد لخدمة Nest Aware الخاصة بالمنزل.
فإذا كان لديك كاميرات أمان من Nest، يمكنك الاشتراك في خطة Nest Aware والتي تكلف حاليًا 5 دولارات شهريًا لخطة 5 أيام من سجل الفيديو، أو 10 دولارات شهريًا لخطة 10 أيام من سجل الفيديو، أو 30 دولارًا شهريًا لخطة 30 يومًا من سجل الفيديو. وتشمل جميع الخطط التسجيل المستمر والتنبيهات الاستخباراتية والمقاطع والمزيد.
ومع ذلك، فإن الأمر يبدو معقدًا في حال كان لديك كاميرات متعددة، إذ تتطلب الكاميرات الإضافية خطة الاشتراك الخاصة بها. ولهذا، عملت جوجل على تبسيط كل ذلك من خلال خطط تغطي منزلك بالكامل.
فستكلف الخطط الجديدة 6 دولارات شهريًا لخطة 30 يومًا من سجل الفيديو، أو 12 دولارًا شهريًا لخطة 60 يومًا من سجل الفيديو، هذا وبالإضافة إلى سجل الفيديو لمدة 10 أيام طوال اليوم.
سيتم طرح هذه الخطط الجديدة هذه في أوائل عام 2020 مع خيار التبديل إلى الخطط الجديدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تقوم بتحديث خطة التسجيل السحابية لـ Nest Aware لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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