الإعلان رسميًا أيضًا عن Google Nest Mini و Google Nest WiFi

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل كذلك اليوم بتحديث تشكيلة منتجات Nest التابعة لها من خلال الكشف عن Nest Mini و Nest WiFi. يُعتبر Nest Mini هو الوريث الروحي لمكبر الصوت الذكي Google Home Mini الشهير. هناك أزرار حساسة للمس للتفاعل مع مكبر الصوت الذكي مع العديد من مؤشرات LED الصغيرة لسهولة الإستخدام. سيتم عرض Google Nest Mini للبيع يوم 22 أكتوبر مقابل 49 دولار أمريكي وسيكون متاحًا بألوان مُختلفة تشمل الرمادي والأسود والبرتقالي والأزرق.

أما بخصوص Google Nest WiFi، فهو عبارة عن مكبر ذكي للصوت وروتر مدمجان في جهاز واحد. يتصل مباشرة بالمودم الخاص بك ويقوم بتمديد نطاق شبكة WiFi الخاصة بك. ووفقا لشركة جوجل، ستتمكن من الحصول على تغطية أفضل بنسبة 25 في المئة مع وحدة Google Nest WiFi واحدة. تقدم شركة جوجل أيضًا نقاط Nest WiFi إضافية تعمل مع Nest WiFi لتوسيع نطاق الشبكة.

إلى جانب جميع المزايا، يُمكن إستخدام Nest WiFi كمكبر ذكي للصوت مع العلم بأنه يدعم التكامل مع المساعد الرقمي Google Assistant. تبدأ الأسعار من 169 دولار أمريكي لوحدة Google Nest WiFi واحدة، ومقابل 269 دولار أمريكي ستحصل على نقطة Google Nest WiFi إضافية، ومقابل 349 دولار أمريكي ستحصل على Google Nest WiFi إلى جانب ثلاث حزم من موسعات الشبكة. سيتم عرض Google Nest WiFi للبيع إبتداءً من 4 نوفمبر.