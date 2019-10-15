شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل: جوجل تعلن رسميا عن هاتف Pixel 4 الشبيه بأيفون 11 برو ماكس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل رسميًا عن هاتف Pixel 4 المزود بتقنية استشعار الرادار، التى تمكن المستخدم من التحكم فى الجهاز عن بُعد باستخدام إيماءات اليد.

وسيستخدمPixel 4 شريحة Project Solei، التى ستعمل على تشغيل قدرات الهاتف الفريدة وميزة إيماءات اليد، وبفضل الشريحة، سيتمكن المستخدمون من توجيه يدهم لتغيير الموسيقى، وإجراء المكالمات، والتفاعل مع الصور.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فسيتم استخدام الشريحة أيضًا للتنبؤ بإجراءات معينة قبل أن يطلب المستخدمون من الهاتف تنفيذها، على سبيل المثال مثل تهدئة رنين المنبه بمجرد أن يستشعر أن اليد تأتى لإغلاقه.

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وقالت سابرينا إيليس، مديرة المنتج فى جوجل: "يحتوى Pixel 4 على أسرع قفل آمن للوجه على الهواتف الذكية، لأن العملية تبدأ قبل أن تحمل هاتفك، فميزة Motion Sense تجهز لك الكاميرا عندما تحمل هاتف Pixel 4 الخاص بك، حتى لن تحتاج إلى الضغط على الشاشة".

وتقول جوجل إن جميع المعلومات التى يلتقطها الهاتف ستتم معالجتها فقط على الجهاز ولن تتم مشاركتها أو حفظها بواسطة الشركة.

أما بالنسبة للشاشة فيأتى الهاتف بشاشة OLED مثل iPhone X و Apple 11، مما يجعله على قدم المساواة مع العديد من منافسيه الرئيسيين.

وسيأتى الهاتف باللون الأبيض والأسود والبرتقالى، وسيكون هناك إصداران Pixel 4 و Pixel 4 XL الأكبر والأغلى ثمناً (899 دولارًا).